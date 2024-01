Globalt kryptoejerskab steg 34% til 580 millioner: Crypto.com rapport

Cryptocurrency fortsætter med at se øget adoption, efterhånden som flere mennesker tilføjer aktivklassen til deres beholdninger. I 2023 steg antallet af kryptoejere med omkring 34%, hoppende fra 432 millioner til 580 millioner ved udgangen af året.

Forskere og analytikere ved kryptoudvekslingsplatformen Crypto.com delte detaljer om denne vækst i en rapport offentliggjort den 19. januar 2024.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Som Invezz fremhævede i maj sidste år, var Asien en af de regioner, der oplevede højere kryptoadoptionsniveauer. Afrika og Latinamerika har også registreret betydelige vækstrater i de seneste par år.

BTC-ejere stiger til 296 mio

Ifølge Crypto.com steg antallet af Bitcoin- indehavere med 33 % – fra 222 millioner i starten af året til 296 millioner i december.

Flagskibet kryptovaluta, hvis pris steg markant i løbet af året, står for mere end halvdelen af alle kryptovaluta-indehavere. Faktisk tegnede BTC-indehavere ved udgangen af 2023 sig for 51% af de globale krypto-ejertal, viste Crypto.com-rapporten.

I mellemtiden udgjorde de samlede globale Ethereum- ejere cirka 124 millioner, hvilket repræsenterer en stigning på 39 % i de 12 måneder til slutningen af december 2023.

ETH-ejere lå på omkring 89 millioner i januar samme år, og stigningen skubbede globale ejere til verdens næststørste kryptovaluta med markedsværdi til 21% af det globale kryptoejertal. Omkring 40,9% af BTC-ejere havde også ETH på tidspunktet for undersøgelsen.

“Som nævnt oplevede både BTC- og ETH-adoptionen en markant stigning i 4. kvartal 2023, da begejstringen voksede over udviklingen i Bitcoin og Ether ETFs-området. I perioden oplevede BTC’s og ETH’s priser en betydelig stigning og nåede kortvarigt op på henholdsvis US$44.000 og US$2.400 niveauer. Samtidig opnåede BRC-20 og inskriptioner betydelig popularitet, hvilket også tiltrak en bred vifte af investorer og entusiaster,” bemærkede Crypto.com i rapporten.

Udviklinger, der også bidrog til stigningen i det globale kryptoejerskab, omfattede Ethereums Shanghai-opgradering. De månedlige vækstrater for april og maj 2023 var henholdsvis 5,1 % og 6,7 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.