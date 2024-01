Terraform Labs ansøger om konkursbeskyttelse, ny meme-mønt stiger via forsalg

Terraform Labs, der engang var en stor spiller i kryptoverdenen, har officielt indgivet en konkursansøgning, og har således sendt chokbølger gennem det digitale aktivlandskab. Samtidig er Memeinator projektet i centrum og tager fart med sit MMTR-token-forsalg.

Denne sammenstilling af økonomiske udfordringer og nye stigende tokens markerer et kritisk øjeblik i kryptoområdet.

Terraform Labs indgiver konkursbegæring i henhold til Chapter 11

Terraform Labs, hjernen bag det nu hedengangne TerraUSD (UST), har officielt ansøgt om konkursbeskyttelse i henhold til Chapter 11 i USA. I ansøgningen har virksomheden angivet anslåede passiver og aktiver til mellem $100 millioner og $500 millioner.

Ansøgningen, der blev indgivet til United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, er kulminationen på den turbulente rejse, som det engang så fremtrædende Terra-økosystem har været igennem siden kollapset af dets TerraUSD (UST) stablecoin.

Terraforms Labs aktiver og passiver

Retsdokumenterne afslører den økonomiske belastning, som Terraform Labs står over for, med henvisning til en væsentlig række passiver og aktiver.

Virksomhedens direktør, Chris Amani, erkendte de udfordringer, som firmaet står overfor, og udtrykte tillid til Terra-fællesskabets modstandsdygtighed. Amani bemærkede: “Vi har overvundet store udfordringer før, og mod alle odds har økosystemet overlevet og endda vokset på nye måder efter depeggen.”

Dette hidtil usete skridt kommer efter en turbulent periode for Terraform Labs med løbende retssager, kollapset af Terra Money i 2022 og anholdelsen og dommen af medstifter Do Kwon i Montenegro i 2023.

Do Kwons retssag og SECs involvering

Do Kwon, også kendt som Kwon Do-hyung, står over for en udskudt retssag om bedrageri, der er flyttet til den 25. marts 2024 efter en udsættelse fra amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC). Anklagerne stammer fra kollapset af Terra Money, hvor der oprindeligt blev anlagt civile sagsanlæg mod Terraform Labs og Kwon i februar 2023.

SEC hævder, at der er tale om en ” kryptovaluta-svindel for flere milliarder dollars” i forbindelse med UST- og Terra (LUNA)-tokens. Kwons anholdelse i Montenegro og de efterfølgende udleveringsanmodninger fra både USA og Sydkorea har gjort retssagen endnu mere kompleks, og rygterne florerer om mulige domme i begge lande.

Ud over Sydkorea og USA blev Terraform Labs og Do Kwon også anklaget i et gruppesøgsmål i Singapore ved udgangen af 2023.

Copy link to section

Konklusion

Efterhånden som de juridiske procedurer udfolder sig, forbliver Terraform Labs skæbne usikker, hvilket efterlader Terra-fællesskabet i venteposition.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.