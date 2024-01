Mt. Gox trustee bekræfter kreditoradresser for BTC- og BCH-tilbagebetalinger

Mt. Gox kreditorer modtager angiveligt e-mails fra den kollapsede kryptobørs for at bekræfte deres konti for tilbagebetalinger. Ifølge e-mails, der deles af brugere af sociale platforme såsom Reddit, kan kreditorer modtage betalinger i Bitcoin (BTC) eller Bitcoin Cash (BCH). Mailen lyder delvist:

I fremtiden forventes det, at børsen vil acceptere dit abonnement på bureaukvittering angivet på systemet for at modtage tilbagebetaling i BTC/BCH som din agent.

Flere Bitstamp- og Kraken-brugere rapporterede at have modtaget e-mails fra den insolvente kryptobørs. Børsen advarede dog om, at brugere, hvis konti er blevet frosset eller deaktiveret, ikke ville være i stand til at modtage fremtidige betalinger. Børser, der deltager i Mt Gox-tilbagebetalinger, vil stadig betjene kunder, selv i jurisdiktioner, hvor de har indstillet deres aktiviteter.

Tilbagebetaling vækker bekymringer om BTC-dump

Mt. Gox havde tidligere forsinket tilbagebetalinger til kreditorerne siden blokeringen af hævninger, da børsen gik ned i 2014. De seneste e-mails tilføjer forventninger om, at børsen endelig vil afvikle de langvarige kontingenter.

På trods af den positive udvikling forbereder markederne sig på den potentielle forsyningsdynamik, med indikationer på, at Mt. Gox vil betale op til 142.000 Bitcoins og 143.000 Bitcoin Cash. Resten er 69 milliarder japanske yen, svarende til 510 millioner dollars.

Især kan markederne gennemgå en rutsjebanetur, hvis modtagerne af Mt. Gox skulle afhænde deres Bitcoins, hvilket resulterer i potentiel dump med ringvirkninger på BTC-prisen. Tilbagebetalingerne forventes nu at ske i de kommende uger eller måneder. Ikke desto mindre rapporterede nogle brugere, at de modtog betalinger fra Mt. Gox i slutningen af december 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.