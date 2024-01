Pullix (PLX) og Binance Coin (BNB) fører altcoin stigning, mens Bitcoin (BTC) mister styrke

Kryptovalutamarkedet forbliver i rødt, hvor Bitcoin er faldet omkring 3 % i løbet af det seneste døgn for at presse niveauet ved $39.881. Den førende krypto faldt 6,49% i løbet af de seneste syv dage. Mens bjørnene dominerer BTC, så forbliver Pullix (PLX) og Binance Coin (BNB) stabile.

Bitcoin er modtagelig overfor endnu et fald

Copy link to section

BTC faldt til under $40K for første gang i 2024 efter et fald på omkring 3% inden for det seneste døgn. Aktivets kursbevægelser i løbet af de sidste tre uger er et tegn på sælg-nyheden-fænomenet efter de amerikanske godkendte spot Bitcoin ETF’er.

Desuden bidrager minere, kortsigtede indehavere og Grayscale Investments til det negative billede med store frasalg. FTX & Alameda likviderede også BTC til en værdi af omkring $1,1B midt i sin tilbagebetalingsprocedure.

I denne forbindelse forudsagde kryptoanalytiker Scott et Bitcoin-fald i retning af $34.000, så snart den dominerende krypto taber momentum ved $39K-området.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

Eksperten forventer, at BTC-prisen vil fortsætte med at falde mod støtteområdet ved $34K-værdiområdet i de kommende uger.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix (PLX) tiltrækker opmærksomhed med bemærkelsesværdig succes

Copy link to section

Pullix fejrer sin tidlige succes og tiltrækker sig global opmærksomhed med sit igangværende forsalg. Projektet har rejst over $4,28 millioner i sjette fase, hvilket viser investorernes tillid til dets langsigtede potentiale.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pullix oplever stigende optimisme på grund af dets potentiale til at revolutionere digital handel med et hybrid økosystem, der udnytter mulighederne i centraliserede og decentraliserede børser.

I mellemtiden vil “trade-to-earn”-mønten give brugerne mulighed for at nyde godt af belønninger og passiv indkomst, mens de bruger platformen og deltager i forskellige handelsudfordringer.

I modsætning til andre DEX’er eller CEX’er vil den brugervenlige Pullix tilbyde fast indkomst til sine loyale brugere. PLX er børsens redskab til cashback-tjenester, kampagnetilbud og belønningsdistribution.

Interesserede spillere kan købe PLX til den nuværende pris på $0,08 og forvente et betydeligt afkast, da eksperter forudsiger stigninger til $1-niveauet.

Binance Coin klar til et kæmpe udbrud

Copy link to section

BNB har opretholdt sidelæns prisudvikling inden for de sidste par uger. Altcoin holdt sig over $300 på trods af Bitcoins fald, og det stigende momentum understreger stabilitet på længere sigt.

Binance Coin er steget med over 50% i de seneste tre måneder og ligger nu stabilt over $300. Desuden hjælper den daglige handelsvolumen på $15.69B med at holde altcoin flydende. BNB handles i nærheden af $311 i skrivende stund, hvilket viser et solidt comeback. Desuden kan den stabile underliggende efterspørgsel drive altcoinen ud over dens kortsigtede modstande.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Det vil åbne vejen opad mod 52-ugers højdepunktet på $352 under gunstige markedsforhold.

Du kan finde flere oplysninger om Pullix og PLX forsalget på deres hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.