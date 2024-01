DAX-indeksanalyse, mens SAP og Siemens Energy-aktier stiger

DAX- indekset steg til et rekordhøjt niveau og fortsatte et stort tyreløb, der startede i marts 2020, da det faldt til €8.888. Den er nu steget med næsten 90 % og sidder på sit højeste niveau på €16.800, selvom den tyske økonomi fortsætter med at underperforme.

SAP og Siemens Energy indtjening

Copy link to section

DAX-indekset steg onsdag efter de opmuntrende resultater fra SAP, den største tyske virksomhed. I en erklæring sagde virksomheden, at dens cloud-omsætning steg med 20% i 2023, som et tegn på, at virksomhedernes udgifter fortsatte med at stige i et vanskeligt år. Dens cloud backlog er på €13,9 milliarder.

Virksomheden tror på, at dets cloud-forretning vil fortsætte med at klare sig godt i år, hjulpet af sin styrke inden for business AI. I alt steg dens samlede omsætning til over 31,2 milliarder euro, og dens cloud-omsætning nåede op på 26,9 milliarder euro. Som følge heraf steg SAP-aktien med 10 % onsdag.

Disse resultater betyder, at andre cloud-virksomheder som Salesforce, Microsoft, Adobe og Amazon sandsynligvis vil rapportere stærke tal i næste uge.

Den anden toppræsterende i DAX-indekset var Siemens Energy, en af de mest stillede virksomheder i Tyskland. I en erklæring sagde vindmølleproducenten, at dens ordreindgang steg med 23,9% til €15,38 milliarder. Omsætningen steg med 12,6 %, mens dens overskud var på over 1,8 milliarder euro. Disse resultater viser, at virksomheden klarer sig beskedent godt efter at være blevet reddet af den tyske regering sidste år.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Flere andre DAX-indeksselskaber klarer sig godt. Den bedste performer er Rheinmetall, en forsvarsentreprenør, der har nydt godt af de igangværende geopolitiske problemer. Dens aktie er steget med over 268% i de seneste tre år, 48% i de seneste 12 måneder og 14% alene i år.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

MTU Aero Engines, en anden forsvarsentreprenør, er steget med 11% i år, hvilket gør den til den fjerdebedste i Tyskland. Andre selskaber, der leder angrebet, er Munich Re, Hannover og Airbus.

Ikke alle virksomheder i DAX-indekset klarer sig godt i år. Zalando, måltidsleveringsfirmaet er faldet med 81% i de seneste tre år, 56% i de sidste 12 måneder og 14,9% alene i år. Andre efternøler er RWE, Adidas, BASF og Covestro.

DAX indeks teknisk analyse

Copy link to section

DAX-diagram af TradingView

I min sidste DAX-prognose skrev jeg , at den havde flere gevinster at køre, efterhånden som tyreløbet accelererer. Denne opfattelse var nøjagtig, da indekset er sprunget til et rekordhøjt niveau. Det har vendt det vigtige modstandspunkt til €16.510, det højeste punkt i juli.

Indekset er også steget over 50-ugers og 100-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), et positivt tegn. Derfor er der en sandsynlighed for, at den vil fortsætte med at stige, især efter de seneste økonomiske resultater.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.