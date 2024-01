GBP/CAD, USD/CAD-analyse: Forhåndsvisning af beslutningen fra Bank of Canada (BoC).

USD/CAD- og GBP/CAD- kurserne holdt stabile onsdag, mens handlende ventede på den kommende Bank of Canadas (BoC) rentebeslutning. GBP/CAD-parret handlede til 1,7110, 2 % over sit laveste punkt i år. Tilsvarende er USDCAD-prisen steget med 2,2% til 1,3476.

Bank of Canadas beslutning

BoC afslutter sit første pengepolitiske møde i år på onsdag. Dette møde forventes at sætte tonen omkring de næste handlinger fra bankens side. De fleste økonomer forventer, at satserne vil ligge på 5,0 %, som det har gjort i de seneste fire møder. Ligesom andre centralbanker har Bank of Canada hævet renten fra pandemisk lavpunkt på 0,25%.

BoC-beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor Canada har offentliggjort svage økonomiske tal. Fredag sagde data fra statistikbureauet, at detailsalget faldt med 0,2%, mens kernesalget faldt med 0,5% i november. Disse fald var værre end de forventede 0,0% og -0,20%. Detailsalg er vigtigt i Canada på grund af den rolle, som forbrugerforbruget spiller i økonomien.

Den anden vigtige rapport viste, at Canadas inflation steg en smule i december. Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 3,1 % i november til 3,4 % i december i overensstemmelse med forventningerne. Kerneinflationen steg med 3,9 %, hvilket slog analytikeres skøn på 3,8 %.

En separat rapport offentliggjort tidligere på måneden viste, at arbejdsmarkedet var ved at blive svækket. Økonomien mistede 23,5.000 job i december, da erhvervsfrekvensen faldt en smule til 65,4 %. Endelig forblev Canadas PMI for fremstilling under 50.

Derfor betyder disse tal, at Bank of Canada sandsynligvis vil lade renten være uændret og pege på en rentenedsættelse senere i år. Udfordringen er, at det at pege på en rentenedsættelse kan føre til højere inflation, især nu hvor forsendelsesomkostningerne er steget.

USD/CAD teknisk analyse

USD/CAD-kursen har været i en opadgående trend de seneste par uger. Det er steget fra år-til-dato laveste på 1,3177, da det amerikanske dollarindeks er steget. Parret dannede en stigende kanal og flyttede til 38,2% Fibonacci Retracement niveau. Det er også hoppet over 50-periodens glidende gennemsnit, mens de to linjer i MACD er på det neutrale punkt.

Derfor er udsigterne for parret bullish, hvor det næste vigtige punkt at se er på 1,3540, det højeste punkt i år. Denne pris falder sammen med 50% Fibonacci Retracement niveau. Et fald under støtten på 1.3420 vil dog ugyldiggøre den bullish-visning.

GBP/CAD teknisk prognose

GBP til CAD-kursen har dannet en stigende kanal i de sidste par uger og er nu på sin lavere side. Ligesom USD/CAD-parret er det steget over 50-perioders glidende gennemsnit og ichimoku-skyen.

Parrets MACD er også forblevet på det neutrale punkt, mens Relative Strength Index (RSI) vipper opad. Men i modsætning til USD/CAD-parret har denne dannet et dobbelt-top-mønster, som er et af de mest bearish tegn. Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis falde til det psykologisk vigtige punkt ved 1.700.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.