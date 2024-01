Solana lancerer token-udvidelser for at styrke implementeringen af Web3 i virksomhedsklasse

Solana Foundation har annonceret lanceringen af token-udvidelser, der bringer en tilpasningsbar token-funktionalitet til Solana-økosystemet.

Ifølge detaljer, der blev delt på onsdag, forbinder token-udvidelser til Solana-applikationer via blockchains standardgrænseflade. Denne funktion udvider ikke kun SPL-token-standarden, men åbner også netværket for indbygget support af enterprise-grade use cases.

Solana Foundation sagde i en pressemeddelelse, at token-udvidelser tilbyder en “omfattende suite af nøglefærdige løsninger, der er skræddersyet til at imødekomme behovene hos virksomheder, der bevæger sig på kæden.” De bevæbner udviklere, virksomheder og finansielle institutioner med et værktøj, der er klar til brug.

Anatoly Yakovenko, medstifter af Solana og administrerende direktør for Solana Labs, kommenterede:

“Solana er det første netværk, der tilbyder dette niveau af integreret udvikler- og brugeroplevelse i et enkelt token-program. Vi ser allerede potentialet til at bygge ved hjælp af token-udvidelser via implementeringer fra nogle af de mest genkendelige navne inden for krypto.”

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Token extensions use cases

Copy link to section

Nogle af udvidelserne omfatter fortrolige overførsler, overførselskroge, permanent delegering og ikke-overførbare tokens.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ifølge Solana Foundation inkluderer brugssager on-chain løn, B2B-betalinger, KYC-verifikation, royaltyhåndhævelse og stablecoin-lovgivningsoverholdelse af indefrysnings- og beslaglæggelsesordrer.

Specifikke brugssager vil omfatte udvikling af stablecoin, spil og real-world asset (RWA) udstedelse og betalinger.

3/ Today, there are over a dozen token extensions at the program level unlocking new use-cases, such as:



🪙Building a better stablecoin

🎮Leveling up game assets

🏛️Governance for real-world asset (RWA) issuance

& more.https://t.co/zNw9qWgvjA — Solana (@solana) January 24, 2024

Blandt kryptoplatforme, der allerede benytter sig af token-udvidelser, er stablecoin-udstedere Paxos og GMO Trust. Paxos udnyttede blandt andet udvidelsernes permanente delegation og overførselskroge til at udstede sin USDP stablecoin på Solanas mainnet.

I mellemtiden udstedte GMO Trust sine regulerede japanske yen (GYEN) og US-dollar-tilknyttede ZUSD-stablecoins på Solana-netværket, ved at udnytte permanent delegation, metadatapointer og standardkontotilstand.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.