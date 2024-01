SEC-beslutning om BlackRocks spot Ethereum ETF forsinket til marts

Kapitalforvalter BlackRock vil vente længere på SEC’s beslutning på stedets Ethereum- applikation, efter at regulatoren har presset dommen med yderligere 45 dage. I en ansøgning den 24. januar, en dag før den 25. frist, nævnte SEC behovet for at modtage yderligere kommentarer til den foreslåede regelændring. SEC stater,

Kommissionen finder det hensigtsmæssigt at udpege en længere periode, inden for hvilken den kan gribe ind over for den foreslåede regelændring, så den har tilstrækkelig tid til at overveje den foreslåede regelændring og de spørgsmål, der rejses deri.

Udskydelsen betyder, at beslutningen om BlackRocks spot Ethereum ETF forventes at forventes i marts. Analytikere mener dog, at beslutningen kan vente længere. Ifølge Bloomberg-analytiker Eric Balchunas vil SEC sandsynligvis beslutte alle Ether ETF’er i fællesskab, som det gjorde for spot Bitcoin ETF’er. Analytikeren forventer en spot Ethereum ETF-beslutning i maj, hvor SEC har fleksibiliteten til at udøve flere forsinkelser over en 240-dages periode. De næste deadlines, der betyder noget for SEC, er 23. maj og 24. maj for ansøgninger fra henholdsvis VanEck og Ark 21Shares. Indleveringer fra Grayscale og Invesco Galaxy har deadlines henholdsvis den 18. juni og den 5. juli med Fidelity den 3. august.

Blandede forventninger til spot Ethereum ETF’er

Copy link to section

Mens markedet utvivlsomt vil afvente SEC-beslutningen spændt, er analytikere delte over efterspørgslen efter det første af mange produkter, der giver investorer direkte eksponering mod verdens næststørste kryptovaluta. For BlackRocks administrerende direktør Larry Fink tilbyder spot Ether ETF’er en direkte vej til tokenisering. Lederen af Coinbase Institutional siger, at mange kunder ser værdi i spot Ether-produkter. Analytikere udtrykker dog skepsis over for den potentielle optagelse af Ether ETF’er, da mange institutioner måske foretrækker at eje det faktiske Ethereum-aktiv i stedet. Raoul Pal, administrerende direktør for Real Vision, forventer, at manglen på indsatsudbytte på Ethereum ETF’er vil være en afskrækkende virkning, hvilket får institutioner til at foretrække Ethereum-aktivet.

Der stilles også spørgsmål, om SEC vil være tryg ved at godkende Ethereum ETF’er, som det gjorde med spot Bitcoin ETF’er. SEC-formand Gary Gensler har antydet, at de fleste kryptoer er investeringskontrakter og derfor falder ind under sikkerhedslovgivningen. Ikke desto mindre har regulatoren udelukket Bitcoin fra den kontroversielle klassificering og betegner det som en vare. Kategoriseringen komplicerer den potentielle godkendelse af spot Ether ETF’er, hvis klarhed har manglet. Derfor forventer Aktai-formand Bill Tai ikke, at godkendelsen af Ether ETF er ligetil.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter. Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.