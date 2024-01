El Lilly overgår Teslas markedsstørrelse: hvorfor er biotekaktien blevet så attraktiv?

For knap fire år siden handlede El Lilly (NYSE: LLY) til lige omkring $130. Hurtigt frem, handles aktien til hele $627, efter at have for nylig gnidet en ny rekordpris over $645. Det svarer til en prisstigning på næsten 400%. Afkastet i det seneste år er også ganske imponerende med 80%. Og gæt hvad? El Lilly er nu mere værdifuld end EV-giganten Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Med en markedsværdi på 595,80 milliarder dollar er El Lilly unægtelig en stigende gigant på aktiemarkedet. Takket være Teslas seneste prisfald er El Lilly-værdien højere end elbilproducentens 581 milliarder dollars. Men er det sandsynligt, at udryddelsen af en af de bedste biotekaktier vil fortsætte i 2024?

El Lillys tiltrækningskraft for investorer har været udelukket. I det mindste kan den seneste aktiekursbevægelse bekræfte dette. Analytikere er også positive over for selskabet. Goldman Sachs forventer, at aktien vil stige med 140 % i 2028, hjulpet af øget efterspørgsel efter dets GLP-1-lægemidler.

Lige så god som vurderingerne har El Lilly kommet med stærke udtalelser på markedet. Aktien cementerede sin robuste fremgang i 2023, da den “Ozempiske dille” gav næring til efterspørgslen efter dets vægttabsmedicin. Selvfølgelig laver El Lilly en niche, med forudsigelser om, at fedmemarkedet vil være en stor forretning i 2024.

Omvendt positionerer El Lilly sig for fremtiden. I november 2023 godkendte FDA virksomhedens fedmemiddel tirzepatid. I december annoncerede det positive resultater for patienter, der fik dets vægttabsmedicin Zepbound. Virksomhedens fedmemiddel, Wegovy, har også vist sig at reducere risikoen for kardiovaskulære angreb.

El Lilly tester forskellige andre lægemidler og har for nylig købt Versanis Bio for at styrke sin lægemiddelportefølje. Resultaterne af disse lægemiddeludviklinger vil helt sikkert betale sig i de kommende år. For milliardærinvestor Ken Langone kan El Lilly være det første lægemiddelfirma, der koster billioner dollars.

El Lilly teknisk analyse

Source – TradingView

Fra et teknisk investeringsperspektiv handler El Lilly ved eller tæt på den overkøbte zone. Aktien har stædigt holdt sig i købszonen i et stykke tid og er sjældent faldet under RSI-midtpunktet på 50. Momentumet er stærkt bullish.

Skal du investere i El Lilly?

El Lilly sætter kryds ved en attraktiv vækstaktie. Virksomhedens produktportefølje er spændende, understreget af en efterspørgsel efter dets vægttabsmedicin. Mens de fundamentale forhold er robuste for aktien, er det nuværende prisniveau mistænkeligt. Aktien kan blive mere attraktiv efter en korrektionsfase.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.