EQT køber Perficient for 3,0 milliarder dollars: find ud af mere

Perficient Inc er steget hele 60% mandag, efter at EQT Corp sagde, at det vil købe det digitale konsulentfirma for omkring 3,0 milliarder dollars.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Effektive aktierally på EQT-aftalen

Copy link to section

Kontantaftalen værdisætter hver aktie af $PRFT til $76.

Jeffrey Davis – formand for det Nasdaq-noterede firma er overbevist om, at EQT-aftalen giver “overbevisende, sikker kontantværdi” til aktionærerne.

Bemærk, at Tom Hogan forbliver administrerende direktør for Perficient efter transaktionen, der forventes afsluttet inden starten af 2025, så længe den opfylder de sædvanlige lukkebetingelser, herunder regulatoriske og aktionærernes godkendelse.

EQT-aktien er også i grønt ved at skrive efter nyheden om, at den planlægger at tage virksomheden på 2,60 milliarder dollar privat i de kommende måneder.

De vil matche Street estimater i Q1

Copy link to section

Perficient trak sin guidance for hele året tilbage efter opkøbsmeddelelsen i mandags.

For dets regnskabsmæssige første kvartal rapporterede selskabet med base i St. Louis, Missouri, 215,3 millioner dollars i omsætning – et fald på 7,0 % på årsbasis, mens justeret EPS blev udskrevet til 77 cent per aktie (også et fald på 26 %).

Analytikere lå til sammenligning på henholdsvis 215,7 millioner dollars og 77 cents per aktie. CEO Tom Hogan – administrerende direktør for $PRFT sagde i en pressemeddelelse i dag:

“Vores forretning forbedres støt, og vores pipeline er fortsat robust. Vi er fortsat overbeviste om, at momentum vil fortsætte med at bygge op gennem 2024.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.