Hongkongs bitcoin-ETF’er indkasserer 230 millioner dollars i den første uge, hvilket overgår futures

Hong Kongs introduktion af spot- Bitcoin -børshandlede fonde (ETF’er) har markeret en betydelig milepæl, idet de samlede 230 millioner dollars i aktiver under forvaltning (AUM) på blot deres første uge, hvilket overgår deres fremtidige modparter og afspejler en bredere global tendens til accept af kryptovaluta.

Hurtig akkumulering af aktiver under forvaltning

Hong Kong Stock Exchange- data afslørede, at den samlede AUM for virtuelle aktivspot-ETF’er, som omfatter både Bitcoin og Ethereum, nåede $273 millioner.

Dette tal overstiger bemærkelsesværdigt $152 millioner AUM for virtuelle aktivfutures ETF’er med næsten 80%, hvilket understreger den stærke investorinteresse i direkte kryptovalutaeksponering versus futuresbaserede strategier.

Førende kunstnere blandt nye ETF’er

Blandt de nyligt lancerede produkter førte China Asset Management Co. (China AMC) flokken med sine ETF’er, der sikrede imponerende summer kort efter lanceringen – $116 millioner for Bitcoin og $19 millioner for Ethereum.

Andre bemærkelsesværdige præstationer blev set fra Bosera International og HashKey Capital, hvor deres Bitcoin ETF indsamlede $57 millioner og deres Ethereum-modstykke $11,6 millioner.

Tilsvarende lykkedes det Harvest Global Investment at tiltrække omkring $57 millioner for sin Bitcoin ETF og $11,5 millioner for sin Ethereum ETF.

Kontekst fra den globale udvikling

Entusiasmen for spot Bitcoin ETF’er i Hong Kong afspejler tendenser i andre nationer, hvor lignende finansielle produkter er blevet lanceret.

For eksempel oplevede USA betydelig interesse for sine første Bitcoin futures ETF’er i 2021, selvom markedet stadig afventer godkendelse for rent spot Bitcoin ETF’er på grund af regulatoriske hindringer.

Lande som Canada og Brasilien har med succes lanceret spot Bitcoin ETF’er, og har oplevet betydelig investorinteresse, hvilket har banet vejen for andre markeder til at følge trop.

Implikationer for kryptovalutamarkedet

Succesen med Hongkongs spot Bitcoin ETF’er i deres indledende fase tyder på et modnende marked, der bliver mere komfortabelt med traditionelle finansielle strukturer som ETF’er til at investere i digitale aktiver.

Dette skridt kan potentielt føre til mere udbredt accept og normalisering af kryptovalutaer i almindelig finans, ikke kun i Hong Kong, men globalt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.