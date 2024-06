Hvorfor The Hershey Company er et køb under $200

The Hershey Company (NYSE: HSY) rapporterede for nylig sin indtjening i 1. kvartal 2024, hvilket overgår både top- og bundlinjeestimater. Med en Non-GAAP EPS på 3,07 USD, der overstiger forventningerne med 0,31 USD, og en omsætning på 3,25 milliarder USD, hvilket markerer en stigning på 8,7 % år-til-år, har Hershey demonstreret robust præstation i lyset af skiftende økonomiske forhold og høje kakaopriser.

Virksomhedens organiske nettoomsætning i konstant valuta oplevede også en imponerende vækst på 8,6 %, hvilket bekræfter sin position som en trofast i konfektureindustrien.

I løbet af 1. kvartals indtjeningsudgivelse skuffede selskabet imidlertid analytikere med sine finansielle udsigter for 2024 for hele året, idet de fastholdt sine forventninger om vækst i nettosalget til at stige marginalt med 2-3%, uden vækst i indtjening pr. aktie og justeret indtjening pr. aktie.

Med fokus på at fremme agilitet og automatiseringsinitiativer, mens hun navigerer i markedsudfordringer, har Hershey udvist modstandsdygtighed og strategisk fremsyn i sine operationer. Lad os nu se, hvad diagrammerne har at sige om Hersheys aktie fremover.

Slut på nedadgående trend

Hersheys aktie så et alvorligt fald i anden halvdel af 2023, faldende fra over $270 til under $200. Men i løbet af de sidste par uger kan vi se, at det har fundet støtte nær $180-niveauet flere gange siden da og har handlet i et $180-$205-interval, hvilket tyder på, at undergangen er forbi.

HSY-diagram af TradingView

Investorer og langsigtede handlende kan begynde at akkumulere aktien under $200 med et stoptab under $178,8.

Vent på, at konsolideringen er afsluttet

I de kortsigtede timediagrammer kan vi også se, at aktien har været interval-bundet og indtil videre har kæmpet for at krydse $200-mærket.

HSY-diagram af TradingView

Bullish kortsigtede handlende bør vente på, at aktien krydser over $200 og lukke over den i en dag, før de åbner en lang position. Handlere, der er bearish på aktien, kan indlede en kort position her med et stoptab over $206,4 og et profitmål på $183,4.

