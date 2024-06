Binance forbedrer brugeroplevelsen med direkte dYdX-tokentransaktioner

Binance, verdens største økosystem for digitale aktiver, har udvidet sine servicetilbud ved at integrere dYdX (DYDX) mainnet i sin platform, hvilket markerer en væsentlig forbedring af sin handelsinfrastruktur.

Nye funktioner låser op for decentrale applikationer

Med den nye integration kan Binance-brugere nu direkte indbetale og hæve dYdX-tokens, hvilket forbedrer brugeroplevelsen og giver problemfri adgang til en række decentraliserede applikationer (DApps).

Denne udvikling er især bemærkelsesværdig for dens facilitering af interaktioner med forskellige DApps, hvilket potentielt udvider brugerengagementet inden for det decentraliserede finansområde (DeFi).

Styrkelse af handelen med kryptoderivater

dYdX Chain, kendt for sin rolle i Cosmos-økosystemet, er en førende platform til handel med kryptotoken-derivater og dominerer den decentraliserede perpetuals-sektor efter volumen.

Integrationen giver Binance-brugere mulighed for at uddelegere deres dYdX-tokens til validatorer, som er afgørende for at sikre netværket. Desuden distribueres alle protokolgebyrer til både dYdX-aktører og validatorer i USDC stablecoin, hvilket sikrer et belønningssystem, der styrker netværkssikkerhed og deltagelse.

Udvidelse af netværkssupport og muligheder

Færdiggørelsen af dYdX’s mainnet-integration i Binance betegner platformens forpligtelse til at understøtte innovative blockchain-løsninger.

Binance slutter sig til andre fremtrædende kryptobørser og tegnebogsudbydere såsom OKX i at adoptere netværket, hvilket fremhæver en voksende tendens til bredere accept af specialiserede blockchain-netværk i store kryptoplatforme.

Forbedringer fra de seneste opgraderinger

dYdX-kæden, som er en open source, fuldt decentraliseret app-kæde, gennemgik for nylig en opgradering, der introducerede interchain-konti.

Denne forbedring gør det muligt for væskeindsatsprotokoller at integreres med det Cosmos-baserede netværk, hvilket gør det muligt for brugere at transformere deres indsatte DYDX til et flydende aktiv, der kan bruges i DeFi-applikationer.

Denne funktion giver brugerne mulighed for at opretholde aktiv deltagelse i netværkets sikkerhed, mens de engagerer sig i bredere handels- og investeringsmuligheder.

Overvindelse af økosystemovergangsudfordringer

På trods af indledende bekymringer om dYdX’s overgang fra Ethereum til Cosmos-økosystemet – især med hensyn til aktivitetsniveauer – har de seneste handelsvolumener på dYdX overgået dem på Uniswap og andre Ethereum-baserede børser.

Denne succes ser ud til at validere dYdX’s strategiske beslutning om at skifte økosystemer, hvilket understøtter dets fortsatte lederskab i at lette evig handel med futures, hvilket giver investorer mulighed for at spekulere i kursbevægelser uden behov for fysisk afregning.

Da Binance fortsætter med at understøtte den seneste version af dYdX, som er mærket som fuldt decentraliseret i modsætning til sin forgænger, følger kryptofællesskabet nøje med.

Virksomheden har annonceret planer om i sidste ende at lukke den tidligere version på Ethereum, v3, selvom der endnu ikke er angivet nogen specifik lukkedato.

Denne overgang markerer et væsentligt skridt i dYdX’s udvikling og dets integration i det bredere landskab for handel med digitale aktiver.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.