Ethereums medstifter Joe Lubin udfordrer SECs autoritet i en juridisk kamp om MetaMask

Joe Lubin, medstifter af Ethereum og grundlægger af Consensys, har indledt en juridisk kamp mod US Securities and Exchange Commission (SEC), og anfægtede regulatorens autoritet over Ethereum og dets tilknyttede produkter, specifikt MetaMask- crypto-pungen.

SEC sigter mod MetaMask, Consensys skubber tilbage

I april modtog Consensys en Wells Notice fra SEC, en forløber for retssager, der indikerede potentielle retssager mod virksomheden.

SEC’s bekymring er centreret om MetaMask, et produkt udviklet af Consensys, som SEC hævder fungerer som en uregistreret værdipapirmægler.

Regulatoren peger specifikt på funktioner i MetaMask, der giver mulighed for handel med tokens og satsning – låsning af tokens til gengæld for belønninger.

Retssagen: en kamp om Ethereums klassificering

Den 25. april svarede Consensys ved at anlægge en retssag mod SEC og anklage den for at overskride sin jurisdiktion med, hvad Consensys anser for en “ulovlig beslaglæggelse af autoritet over ETH.”

Virksomheden hævder, at ETH, den oprindelige kryptovaluta i Ethereum-netværket, ikke besidder egenskaberne af et værdipapir, et finansielt instrument under SEC’s ansvarsområde.

Consensys’ juridiske handling søger at tydeliggøre de regulatoriske grænser og hævde, at Ethereum ikke bør underkastes SEC’s tilsyn på den foreslåede måde.

Uenighed om lovgivningsmæssige definitioner

Denne juridiske tvist fremhæver også en bredere påstand vedrørende klassificeringen af ETH.

Mens SEC ikke eksplicit har mærket ETH som en værdipapir, hævder Consensys, at regulatoren i det skjulte har undersøgt Ethereum med det formål at omklassificere det.

Dette står i modsætning til tidligere erklæringer fra en SEC-direktør, der omtalte ETH som en råvare, en holdning støttet af Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Consensys hævder, at dets operationer var bygget på denne regulatoriske forståelse, som anerkendte ETH som en vare, ikke en sikkerhed.

SEC’s holdning til investorbeskyttelse

Som svar på beskyldningerne understregede en SEC-talsmand vigtigheden af overholdelse af værdipapirlovgivningen og bemærkede, at manglende overholdelse af disse regler kan fratage investorer væsentlig beskyttelse.

Disse omfatter foranstaltninger mod svig og manipulation, korrekte afsløringer og rutineinspektioner fra SEC, som er afgørende for at beskytte investorernes interesser og de amerikanske finansmarkeders integritet.

Implikationer for kryptoindustrien

Resultatet af denne juridiske konfrontation kan have betydelige konsekvenser for kryptovalutaindustrien, især ved at definere den lovgivningsmæssige ramme, der styrer kryptoaktiver som ETH.

Ved at udfordre SEC håber Consensys ikke kun at sikre sig en gunstig afgørelse for sig selv og Ethereum, men også at inspirere andre enheder i kryptoområdet til at modstå, hvad det betragter som unødigt reguleringsindgreb fra SEC.

