Svaghed i Target Corp (NYSE: TGT) siden slutningen af marts er en mulighed for at købe et kvalitetsnavn med rabat, ifølge analytikere hos Citi.

Målaktien har en opside til $180

Investeringsselskabet hævede sin rating på detailhandelen her til morgen til “køb”. Dets aktier, er analytikerne overbevist om, kan stige til $180 eller 13% herfra.

Citi blev bullish på Target-aktien i dag, da dets eksperter nu ser den på en stabil vej efter et eller to års turbulens.

Vi mener, at $TGT har vist sig som en af vinderne inden for detailhandelslandskabet med en mulighed for at forbedre EBIT-marginen i de kommende år (især i FY24).

Målaktierne har tabt omkring 10 % på lidt over en måned, men er i øjeblikket stadig steget mere end 15 % i forhold til starten af 2024.

Hvorfor er han ellers bullish på $TGT?

Citi anbefaler at eje Target-aktier, da dets lagerniveauer nu er velstyret.

Gunstige salgssammenligninger kan også være en fordel for aktiekursen fremadrettet, fortalte dens analytikere i et forskningsnotat tirsdag.

$TGT er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal senere på måneden. Konsensus er, at den skal tjene 2,02 USD pr. aktie mod 2,05 USD pr. aktie for et år siden.

Bemærk, at Target Corp i øjeblikket betaler et udbytte på 2,75%, hvilket gør op med endnu en god grund til at have det i din investeringsportefølje.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.