SoFi Technologies CEO køber flere aktier på deprimerede niveauer: Skal du også?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) var en af de mest populære og forventede børsnoteringer i 2020. Efter at have haft en debut over $10, steg aktien hurtigt til niveauer over $25. Men siden da har dens rejse været turbulent.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ved udgangen af 2022 styrtede aktien ned til niveauer under $5 og har siden da haft svært ved at krydse $10. Men alt dette, mens insidere, især administrerende direktør Anthony Noto, har akkumuleret aktien på disse lave niveauer. Insidere, der køber aktier i deres egen virksomhed, er generelt gode nyheder for investorer, da det viser, at de, der driver virksomheden, har overbevisning om, at det klarer sig godt i fremtiden.

I et lovdokument den 3. maj afslørede Mr. Noto, at han havde købt yderligere 28.775 aktier i Sofi til en gennemsnitlig pris på $6,90, hvilket bringer hans samlede aktiepost i selskabet til 8.033.369 aktier.

Men bør virksomhedens CEO-køb være en af de vigtigste grunde til, at investorer og handlende køber aktien? Udover virksomhedens fundamentale og makroer afslører diagrammer også en overflod af information om, hvor en aktie er på vej hen. Så lad os se på SoFis diagram for at tyde dets fremtidige bane.

Det nedadgående træk: Førte til en ubrudt rækkevidde.

Copy link to section

SoFis langsigtede diagram viser, hvordan aktien kæmpede for at krydse over $25 efter børsnoteringen og derefter led en massiv hurtig bjørnetrend. Siden denne bjørnetrend sluttede, har aktien handlet i et interval på $4,5-$10 i mere end to år nu.

SOFI-diagram af TradingView

Rækken er blevet endnu smallere siden midten af 2023, hvor aktien har svinget mellem $6,4-$10. For investorer og langsigtede aktionærer, der har købt aktien i intervallet $4,5-$10, er der altid en chance for, at aktien kan hoppe tilbage, hvis den handler over $4,5.

Investorer, der ser frem til at købe aktien, skal undgå den beslutning, medmindre den overbevisende krydser over $10 og lukker over den i en uge.

Den kortsigtede støtte til $6,4

Copy link to section

SoFis aktie er faldet mere end 25% år-til-dato, og trendindikatorer viser, at den muligvis er i det ‘oversolgte’ område i øjeblikket. Så handlende, der ønsker at gå long aktien, kan placere en lavrisikohandel her ved at købe shorten på det nuværende $7-niveau og holde et strengt tab på $6,38. De kan tage profit nær $10 niveauer.

SOFI-diagram af TradingView

Handlere, der er bearish på aktien, kan spille det på to måder. Enten kan de vente på, at aktien atter springer tilbage til $10-niveau og tage en short handel der med et stop loss på $12,8. Hvis aktien begynder at falde igen, kan de booke et overskud mellem $6,4-$6,5.

Eller de kan vente på, at aktien igen falder under $6,4. Hvis det gør det, er den næste kortsigtede support på $4,5, hvor de kan booke overskud.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.