Eksklusivt: Medstifter af Brighty app ser ‘øget stabilitet på kryptomarkedet’ efter Bitcoin-halvering

Nikolay Denisenko – medstifter og teknologichef for Brighty-appen ser “potentiale for øget stabilitet på kryptovalutamarkedet” efter Bitcoin-halveringen den 19. april.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Brighty er forpligtet til masseadoption af krypto

Copy link to section

Denisenko forventer mainstream-vedtagelse på baggrund af stigende reguleringsklarhed for at hjælpe med prisstigning og stabilisering på lang sigt.

Han gentog Brightys forpligtelse til at gøre kryptoaktiver mere bredt accepteret i et interview med Invezz i dag.

Bemærk, at Neobank for nylig har integreret Toncoin, som Denisenko kaldte en “naturlig pasform i vores økosystem” onsdag. Sådanne samarbejder vil også bidrage til øget anvendelse af de digitale aktiver, tilføjede han.

Fintech-appen Denisenko, der blev lanceret i 2020, introducerede også et “smukt nyt TON-mærket Visa-kort” i april.

Brighty medstifter siger, at sikkerhed er en højeste prioritet

Copy link to section

Denisenko forventer, at kryptoregulering vil skabe nogle nye udfordringer for markedsdeltagere, herunder Brighty-appen på kort sigt.

I det lange løb er han dog overbevist om, at den relaterede klarhed og etablerede legitimitet vil hjælpe med at tiltrække nye investorer og skabe “mere tillid til kryptovalutaer”.

Brighty er fuldstændig forpligtet til sikkerhed og “overholder alle relevante regler og industriens bedste praksis” ved at skrive, fortalte medstifteren til Invezz onsdag.

Foranstaltninger, der er på plads for at bevare tilliden blandt brugerne, inkluderer multi-faktor-autentificering, kryptering, fuldt dækkede kryptoaktiver og “Multi-Party Computation (MPC) for at sikre brugernes privatliv og transaktionssikkerhed”, tilføjede han.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.