Aktiekursen på Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) er steget med 17,65 % i dag på tidspunktet for denne artikels skrivning, og nåede et højdepunkt på $1024,76 per aktie her til morgen.

Dette sker, efter at selskabets aktier steg fra $857,88 per aktie til over $1005 per aktie natten over i går. Men hvorfor?

Over 3 milliarder dollars i aktier, der skal tilbagekøbes

Den 6. maj offentliggjorde Coca-Cola Consolidated sit seneste kvartalsresultat.

Mens de fleste af de økonomiske resultater i sig selv var ret fladt (for eksempel kun en stigning på 5 % i driftsindtægter), deler virksomheden også nogle bemærkelsesværdige nyheder på samme tid: en enorm plan for tilbagekøb af almindelige aktier.

Coca-Cola sagde, at det har til hensigt at købe op til 3,1 milliarder dollars i værdi af sine almindelige aktier gennem både et modificeret “hollandsk auktion” købstilbud på op til 2,0 milliarder dollars af dets almindelige aktier og en separat aktiekøbsaftale med et datterselskab af The Coca -Cola Company.

Det sagde, at det forventer, at prisintervallet for købstilbuddet vil være $850 til $925 pr. aktie i almindelig aktie.

Det betyder, at Coca-Cola Consolidated har indvilget i at købe, og et datterselskab af The Coca-Cola Company har indvilliget i at sælge en 21,5% af Coca-Cola Consolidateds udestående aktier, når tilbuddet er gennemført.

For ikke at forveksle med Coca-Cola selv, er Coca-Cola Consolidated virksomheden, der pakker og aftapper alle produkter fra The Coca-Cola Company, såvel som drikkevarer fra andre mærker.

Coca-Cola Consolidated har klaret sig godt for nylig. Selskabets aktiekurs er også steget med mere end 22% i den seneste uge, og over 20% i den seneste måned.

Større gæld, for større EPS hen ad vejen

J. Frank Harrison III, virksomhedens administrerende direktør og bestyrelsesformand, sagde om flytningen, at:

Vores vedvarende stærke præstation giver os tillid til at annoncere vores påtænkte tilbagekøb af op til $3,1 milliarder af vores udestående almindelige aktier. Vi mener, at dette er et ideelt tidspunkt at udnytte styrken af vores balance ved at påtage sig en forsigtig mængde gæld for at returnere kontanter til aktionærerne og opbygge langsigtet værdi.”

Grundlæggende optager selskabet gæld ved at tilbagekøbe aktierne, for at kunne vokse indtjening per aktie (EPS) for selskabet i senere kvartaler og derved øge Coca-Cola Consolidateds attraktivitet.

Baseret på de seneste 24 timers præstation ser det ud til at virke.

