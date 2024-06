USD/SEK og EUR/SEK: Her er grunden til, at den svenske krone lige er faldet

Den svenske krone fortsatte sin nedadgående tendens onsdag. EUR/SEK- kursen steg til 11,78 og svæver tæt på det højeste niveau siden november sidste år. Den er steget med over 6,6 % fra sit laveste punkt i år.

På samme måde steg USD/SEK til 10,92, højere end årets laveste på 9,90, hvilket gør kronen til en af de dårligst præsterende udviklede landes valutaer på markedet.

EUR/SEK vs USD/SEK

Valutaen fortsatte sin nedadgående tendens efter Riksbankens seneste rentebeslutning. I den besluttede banken at sænke renten med 25 basispoint til 3,75 %. Det antydede også, at det vil levere yderligere to nedskæringer i år.

Riksbanken håber, at disse rentenedsættelser vil være med til at overlade den skrantende økonomi nu, hvor inflationen er faldende. De seneste data viser, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) er faldet til 4,1 %, et fald fra det højeste i 2023 på over 12 %. Udtalelsen sagde :

“Hvis inflationsudsigterne stadig holder, forventes styringsrenten at blive sat ned yderligere to gange i løbet af andet halvår i overensstemmelse med prognosen i marts.”

Banken mener, at den faldende krone, geopolitiske spændinger og den svage krone vil udløse Sveriges inflation.

Riksbankens beslutning vil få bære-handelsimplikationer for den svenske krone, hvilket forklarer, hvorfor den vælter. Carry trade er en situation, hvor investorer låner fra lande med lav rente for at investere i højere afkastende valutaer.

Det betyder, at spændet mellem svenske renter og renterne i Europa og USA vil blive større. I Europa lod Den Europæiske Centralbank (ECB) renten være uændret på 4,35 %, mens den i USA ligger på mellem 5,25 % og 5,50 %.

Afstanden mellem disse satser vil sandsynligvis begynde at indsnævres senere i år. ECB forventes at begynde at sænke renten i juni, mens analytikere forventer, at Fed vil levere to rentenedsættelser senere i år.

Den amerikanske inflation har holdt sig stædigt høj i år med det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) på 3,5 %. De personlige forbrugsudgifter (PCE) steg til 2,5 % i marts, hvilket er højere end bankens mål på 2,0 %.

Alligevel kæmper Fed med en tilstand af stagflation, hvor høj inflation er blevet ledsaget af langsom økonomisk vækst. Som sådan kan det sænke renten senere i år for at sætte gang i økonomien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.