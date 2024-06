Fineqia International, en digital aktiv- og fintech-investeringsvirksomhed, annoncerede i dag sin April Crypto ETPs AUM-rapport.

Virksomhedens månedlige analyse af globale børshandlede produkter (ETP’er) med digitale aktiver som underliggende sikkerhed afslørede en vækst på 64 % i det samlede aktiver under forvaltning (AUM) indtil videre i 2024.

En hård april for kryptoer

Men på månedsbasis faldt den samlede AUM til $81 milliarder i april, fra $94,4 milliarder i slutningen af marts, et fald på 14,2%.

Den samlede markedsværdi af digitale aktiver faldt med 18,8 % til omkring 2,29 billioner USD i april, fra 2,82 billioner USD den foregående måned.

Ifølge Fineqia-undersøgelsen faldt ETP’er, der repræsenterer en diversificeret kurv af kryptovalutaer, 9,5 % i AUM i løbet af april til 2,8 milliarder USD fra 3,36 milliarder USD registreret i slutningen af marts.

År til dato er AUM for ETP’er, der besidder en kurv af kryptovalutaer, dog steget 24,2% fra 2,25 milliarder dollars i begyndelsen af 2024.

For dyrt takket være BTC?

Dette kan delvist tilskrives den relative kostbarhed af krypto-ETP’er i øjeblikket. Som Fineqia bemærker:

Selv midt i markedsnedgangen fastholdt finansielle produkter understøttet af digitale aktiver en præmie på 24,5 % i forhold til markedet for digitale aktiver, i overensstemmelse med tendensen set i 1. kvartal. I år til dato steg ETP’er med digitale aktiver 64 % i AUM, mens markedsværdien for digitale aktiver steg med 29,2 %. Dette fremhæver en præmievækst for ETP’er på cirka 117 % i forhold til det relative underliggende.”

Ikke overraskende tilskriver Fineqia denne stigning i præmien overvejende godkendelsen af Bitcoin (BTC) Spot ETF’er i USA, som begyndte at handle den 11. januar, hvilket stimulerede kapitaltilstrømning til finansielle produkter med digitale aktiver som underliggende aktiver i hele Q1.

Bundeep Singh Rangar, administrerende direktør for Fineqia, siger, at Hong Kong for nylig har været vidne til lanceringen af krypto-ETF’er, hvor Storbritannien er klar til at følge trop snart. “Den er færdigbagt nu,” sagde han. “Med den første stigning fra SEC’s [godkendelse af BTC ETF’er] er kølet af, er brødene klar og bliver serveret på ETF’erne og ETN’ernes hylder over hele verden.”

Fineqias rapport fremhævede også, at kryptovalutaer klarede sig særligt godt og dårligt i april.

Solana fremhævet

Især Solana (SOL), der udgør næsten halvdelen af de alternative mønters samlede AUM, blev rost som “resiliant”:

I april oplevede ETP’er med SOL som det underliggende aktiv et fald på 31,4 % i AUM, hvilket faldt til 1,29 milliarder USD fra de 1,87 milliarder USD, der blev registreret i slutningen af marts. I samme periode faldt SOL-prisen med 37,4%, faldende til $127 fra de $203 registreret i slutningen af marts. Disse statistikker fremhæver, at den præmie, der blev observeret i april i AUM for ETP’er, der besidder digitale aktiver som underliggende sammenlignet med de bredere digitale aktivers markedsværdi, hovedsageligt kan tilskrives den modstandsdygtighed, som ETP’er med SOL har vist.”

Sammenlign dette med Bitcoin, som oplevede et prisfald på 13,6 % til 60.150 USD i april, fra 69.650 USD i slutningen af marts. “Samtidigt,” ifølge Fineqia, ” oplevede AUM for ETP’er med BTC som deres underliggende aktiv et fald på 13,2 %, faldende til $ 63,2 milliarder i april fra de $ 72,8 milliarder registreret i slutningen af marts.”

Ethereum ser et fald på næsten 15 %

I mellemtiden fik Ethereum (ETH) en mindre positiv rapport:

I april oplevede Ethereum (ETH) et fald på 14,9% i værdi, faldende til $2.985 fra de $3.508 registreret i slutningen af marts. I samme periode faldt AUM for ETH-denominerede ETP’er med 16,4%, faldende til $12 milliarder fra de $14,3 milliarder registreret i slutningen af marts. År til dato har ETP’er med ETH vist en stigning på 26,6%, mens ETH-prisen er vokset med 31,1%. Dette understreger, hvordan den voksende forventning blandt markedsdeltagere til SEC, der afviste godkendelsen af ETH Spot ETF’er i maj, har ført til et fald i institutionel eksponering til ETH til fordel for BTC.”

