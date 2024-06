Den sydkoreanske dagligvarebutik Emart24 sælger Bitcoin ‘måltidskasse’

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den sydkoreanske dagligvarekæde Emart24 er gået sammen med den lokale kryptovalutabørs Bithumb for at udrulle et unikt kampagnetilbud – en Bitcoin “måltidskasse”.

Dette nye initiativ, der blev afsløret den 9. maj, fusionerer traditionel detailhandel med digital valuta, hvilket giver en innovativ forbrugeroplevelse.

Hvad er der i Bitcoin-måltidsboksen?

Cirka 30.000 af disse måltidskasser vil være tilgængelige til køb ved udgangen af måneden, hver prissat til 5.900 koreanske won (ca. $4,30).

Disse kasser er mere end bare et måltid; de inkluderer et salgsfremmende element, der har til formål at integrere kunder i kryptoøkonomien.

Salgsfremmende tilbud for at øge cryptocurrency-adoptionen

En repræsentant fra Bithumb detaljerede de salgsfremmende incitamenter knyttet til måltidskassen. Kunder, der downloader Bithumbs app og indtaster en kuponkode, der findes inde i boksen, vil modtage Bitcoin til en værdi af 10.000 won.

Derudover tilbyder Bithumb yderligere 20.000 won i Bitcoin til kunder, der opretter en ny Bitcoin-konto hos NH Nonghyup Bank eller forbinder en eksisterende konto til Bithumb.

Dette initiativ fremmer ikke kun vedtagelsen af Bitcoin, men bygger også bro mellem traditionelle detail- og kryptovalutatransaktioner, hvilket potentielt introducerer en ny demografi til verden af digitale valutainvesteringer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.