Lisk samarbejder med Obligate for at øge blockchain-adoptionen på nye markeder

Lisk, en nøglespiller i Layer 2 blockchain- løsninger og medlem af Optimism Superchain, har annonceret et betydeligt samarbejde med Obligate, en schweizisk-baseret on-chain kapitalmarkedsplatform.

Dette partnerskab fokuserer på at implementere Obligates instans på Lisk -netværket med det formål at transformere adgangen til decentrale finansielle tjenester på nye markeder.

Udnyttelse af blockchain til tilgængelige kapitalløsninger

Obligate vil bruge Lisk L2-netværket, som er fejret for dets effektivitet, hastighed og skalerbarhed sikret af Ethereum.

Dette skridt er beregnet til at styrke virksomheder i nye markeder ved at tilbyde mere tilgængelige og omkostningseffektive kapitalløsninger gennem blockchain-teknologi.

Denne tilgang søger at omgå de høje omkostninger og kompleksiteter forbundet med traditionelle bankformidlere.

hvad siger ledelsen?

Dominic Schwenter, CPO i Lisk, understregede det missionsdrevne fokus i samarbejdet og udtalte,

“Lisk har konsekvent ført an i at gøre blockchain-teknologi tilgængelig, og fokuserer specifikt på at løse problemer i den virkelige verden på nye markeder.”

Benedikt Schuppli, medstifter af Obligate, kommenterede også synergien mellem de to platforme og bemærkede,

“Lisk L2s design til at understøtte applikationer og aktiver fra den virkelige verden passer perfekt til Obligates mission om at tilbyde sikre og regulerede blockchain-løsninger.”

Indvirkning på aktiver i den virkelige verden og økonomisk vækst

Udrulningen af Obligate på Lisk L2-netværket vil i høj grad påvirke den måde, virksomhederne udnytter deres fysiske aktiver til finansiering, hvilket potentielt vil fremme større økonomisk vækst og stabilitet på nye markeder.

Ved at forenkle og forbedre kapitaladgangen sigter Lisk L2 og Obligate på at støtte virksomheder i at maksimere deres aktivværdi effektivt.

