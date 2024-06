Warner Bros. Discovery Q1-indtjening går glip af forventningerne: omsætningen falder 7 %, men streaming vokser stærkt

Warner Bros. Discovery, Inc., det USA -baserede multinationale massemedie- og underholdningskonglomerat offentliggjorde i dag sin indtjening for første kvartal af FY24.

Virksomheden genererede en omsætning på $9,958 milliarder, i modstrid med eksperternes forventninger på $10,27 milliarder, med et fald på 7% sammenlignet med de $10,70 milliarder, der blev tjent i første kvartal året før.

Warner Bros. Discovery, Inc. oplevede et justeret tab på 4966 millioner eller $0,40 per aktie. Selskabets aktier faldt med 3 pct.

I første kvartal faldt netværksannonceomsætningen med 11 %, og den rapporterede netværksannonceomsætning var på $1,99 milliarder.

Det samlede justerede EBITDA var $2.102 millioner for dette kvartal.

Likviditet fra driftsaktiviteter steg til 585 millioner USD. Frie pengestrømme steg til $390 millioner, med en forbedring på $1,3 milliarder sammenlignet med Q4 af FY23.

“Vi er tilfredse med vores fremgang i første kvartal, hvilket fremgår af stærke resultater i vigtige KPI’er. Vi leverede en meningsfuld vækst i vores streamingforretning med en pæn acceleration i annoncesalget, hvilket genererede næsten $90 millioner i positiv EBITDA for kvartalet. Vi vil snart udrulle Max til 29 lande i hele Europa, og indholdsrækken for Max i løbet af det kommende år er en af vores stærkeste nogensinde. Warner Bros. Pictures havde også en stærk start på året som det første studie til at nå $1 milliard i både oversøiske og globale billetkontorer, og de har en stor tavle på vej. Vigtigt er det, at vi igen leverede et stærkt frit cash flow, selv i vores sæsonmæssigt svageste FCF-kvartal. Vi fortsætter med at tage modige skridt for at transformere vores virksomhed til fremtiden, mens vi positionerer os selv til at udnytte de muligheder, der ligger forude.”