Warner Music Group (WMG) aktien stiger, da den samlede omsætning stiger med 7 % i 2. kvartal

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Warner Music Group (NASDAQ:WMG)-aktien er steget med næsten 2 %, efter at gruppen rapporterede en stærk økonomisk præstation for regnskabsårets andet kvartal, der sluttede den 31. marts 2024, og viste robust vækst på tværs af divisionerne Recorded Music og Music Publishing. På pressetidspunktet, den 9. maj 2024 kl. 07:32 GMT-4, handlede Warner Music Group (WMG)-aktien til $35,65, en stigning på +0,56 (1,60%) fra den forrige markedslukning.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Konglomeratet, som kan prale af en rig historie, der strækker sig over to århundreder, har demonstreret modstandsdygtighed og tilpasningsevne i et musikindustrilandskab i konstant udvikling.

Solid økonomisk præstation

Copy link to section

I andet kvartal af regnskabsåret 2024 rapporterede WMG en stigning på 7 % i den samlede omsætning, hvilket afspejler en konsekvent vækstbane, når den analyseres i konstant valuta. Navnlig steg nettoindkomsten til $96 millioner, et væsentligt spring fra de $37 millioner rapporteret i det foregående års kvartal.

På trods af væksten i omsætningen oplevede driftsindtægterne dog et lille fald på 4% til $119 millioner, hvilket signalerede potentielle områder for optimering.

Justeret OIBDA, en kritisk målestok, der indikerer operationelle resultater, oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 9% til $312 millioner, hvilket var tæt på linje med kvartalstallene for det foregående år, selv når der blev justeret for valutaudsving. Denne forbedring understreger WMG’s evne til at opretholde rentabilitet og effektivitet midt i udviklingen af markedsdynamikken.

Indspillet musik og musikudgivelse

Copy link to section

WMG’s Recorded Music-division, der omfatter ikoniske labels som Atlantic, Elektra, Parlophone og Warner Records, rapporterede en stigning på 4% i omsætningen. Denne vækst var primært drevet af digitale og licensindtægtsstrømme, hvilket opvejede fald i fysisk salg og kunstnertjenester.

På trods af modvind såsom opsigelse af distributionsaftaler og fornyelseskompleksiteter med digitale partnere, demonstrerede Recorded Music modstandsdygtighed og fremviste en bred vifte af hits på tværs af forskellige genrer.

På den anden side leverede WMG’s Music Publishing-segment en imponerende omsætningsvækst på 19 %, drevet af robuste præstationer inden for digital-, performance- og synkroniseringsindtægtsstrømme. Stigningen i digital omsætning, kombineret med strategiske investeringer i udgivelseskataloget, understreger divisionens evne til at udnytte det ekspanderende digitale økosystem og nye indtægtsmuligheder.

Warner Music Group (WMG) udsigter for tredje kvartal

Copy link to section

Når man ser fremad, forbliver WMG forpligtet til sin langsigtede vækstbane, og fremhæver kunstner- og sangskriverudvikling som en hjørnesten i sin strategi.

CEO Robert Kyncl fremhævede virksomhedens dedikation til at opdage og pleje talent, fremme bæredygtige karrierer og forkæmpe musikkens iboende værdi. Med en fremadskuende tilgang sigter WMG desuden på at udvide sit katalog og drage fordel af nye markedstendenser for at drive fremtidig vækst.

Bryan Castellani, CFO for Warner Music Group, gentog vigtigheden af vedvarende engagement og værdiskabelse i musikforbrug. Han understregede virksomhedens fokus på at levere aktionærværdi gennem strategiske initiativer og operationel ekspertise.

På trods af udfordringer såsom øget likviditet brugt i driftsaktiviteter, er WMG fortsat overbevist om sin evne til at navigere i markedsdynamikken og leve op til sine finansielle forpligtelser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.