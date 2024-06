Albemarle Corporation og lithium: At bryde fri fra det bearish greb?

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) ‘s seneste rejse på aktiemarkedet afspejler lithiumindustriens rutsjebanetur. Fra at have over $300 pr. aktie til at falde til omkring $110 mellem november 2022 og april 2024, har virksomhedens formuer været bundet til de volatile lithiumpriser, som faldt fra over $80/kg til under $20/kg.

I første kvartal af 2024 stod Albemarle over for et hårdt kvartal økonomisk. På trods af at have slået EPS-forventningerne med $0,03, faldt dens omsætning med svimlende 47,26% år-til-år, og manglede estimater med næsten $2 millioner. Dette markante fald skyldtes primært det frie fald i lithiumpriserne, som ramte Albemarles bundlinje hårdt.

For at klare stormen implementerede Albemarle omkostningsbesparende foranstaltninger og initiativer for at forbedre effektiviteten, hvilket gav over 90 millioner dollars i besparelser i kvartalet. De tog også skridt til at øge prisgennemsigtigheden på lithiummarkedet. I fremtiden antydede selskabet muligheden for at trimme kapitaludgifterne, hvis lithiumpriserne forbliver lave.

Med Albemarles skæbne tæt knyttet til lithiumpriserne, vender investorerne sig nu til teknisk analyse for at afkode, hvor aktien kan være på vej hen. Lad os dykke ned i diagrammerne for at se, hvilken indsigt de kan give om Albemarles fremtidige præstationer.

Supportniveauet er ikke brudt på trods af vedvarende nedadgående tendens

På Albemarles langsigtede diagram kan vi se, at efter den stærke opadgående bevægelse under post-COVID-rallyet drevet af stigende lithiumpriser, var aktien på en vedvarende nedadgående trend mellem november 2022 og november 2023. Vi kan også se, at aktien dannede sig et hoved- og skuldermønster under denne rejse.





ALB-diagram af TradingView

Hoved- og skuldermønsteret antyder normalt en yderligere nedadgående bevægelse, hvis støtteniveauet er brudt. Aktien har dog ikke brudt sit støtteniveau til $105 og har handlet i et interval siden november 2023.

Aktien er ikke gået under eller over dette handelsinterval mellem $105 og $145. For investorer, der allerede ejer aktien, kan de fortsætte med at holde den, så længe aktien ikke går under $105. For investorer, der ser frem til at købe aktien, skal de vente, før den bryder over $145 og lukker over den i 2-3 dage.

Kortsigtede rækkevidde-baserede handler kunne fungere

Med udgangspunkt i Albemarles langsigtede diagram, kan vi se, at selv i det kortsigtede timediagram har aktien været interval-bundet i lang tid. Der er ikke noget stærkt momentum i nogen af retningerne – op eller ned.

ALB-diagram af TradingView

For at drage fordel af denne interval-bundne bevægelse, skal kortsigtede handlende vente på, at aktien når de øvre eller nedre grænser af dette interval. De kan shorte aktien, når den når tæt på $145-niveauet, mens de holder et stop-loss på $152. De kan booke profit tæt på $105-$110 niveauerne.

Omvendt kan man købe aktien i nærheden af $110, mens du holder et stop loss på $103 og bogføre overskud tæt på $140-145 niveauet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.