Binance for at genoptage Indiens operationer efter registrering

Binance er indstillet til at genoptage sine kryptovaluta-operationer i Indien, ifølge de seneste regulatoriske nyheder rundt omkring i verdens største kryptobørs efter handelsvolumen.

Fredag sagde en embedsmand fra Financial Intelligence Unit (FIU), at vagthunden mod hvidvaskning af penge havde godkendt både Binance og KuCoin til at tilbyde tjenester i landet.

De to børser er de første offshore-platforme for digitale aktiver, der modtager et regulatorisk nik fra FIU, rapporterede CoinDesk med henvisning til AML-agenturets chef Vivek Aggarwal.

KuCoin betaler en bøde på $41.000, Binance afventer bødebekræftelse

Ifølge rapporten har KuCoin også betalt en bøde på $41.000 efter at have vundet registreringsgodkendelsen. Hermed har børsen grønt lys til at genoptage sine tjenester på en af verdens største kryptodestinationer.

Dog skal Binance endnu ikke betale nogen bøde, da det stadig er uafgjort, bemærkede Aggarwal. Dette er især det eneste skridt, der er tilbage, før den førende kryptobørs begynder at fungere lovligt i Indien.

FIU har behandlet Binances registrering og godkendt den.

Tilbage er overholdelsesaspektet relateret til, hvor meget af en bøde børsen skal betale – med dette sæt for klarhed under en høring med enheden for hvidvaskning af penge.

Godkendelse i Indien bringer Binance i overensstemmelse i endnu en jurisdiktion, med bemærkelsesværdige forhindringer i øjeblikket i USA og Nigeria.

Hvilke andre kryptobørser søger Indiens nik?

I december sidste år intensiverede de indiske myndigheder indsatsen mod offshore kryptobørser ved at forbyde ni topudbydere for at operere ulovligt. Bortset fra Binance og KuCoin inkluderede resten Huobi, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global og Bittrex.

Kraken og Gate.io, såvel som Gemini, har angiveligt iværksat planer for at opnå godkendelse. Mens disse udvekslinger retter sig mod genoptagelse af operationer i Indien, er to platforme – OKX og Bitstamp – i gang med at afslutte.

Som fremhævet tidligere i år beordrede Indiens finansministerium fjernelse af Binance og de andre børsers apps fra Apples App Store i landet. FIU havde underrettet berørte platforme den 28. december, hvor de nævnte virksomheder blev bedt om at registrere sig.

Filippinerne bad også for nylig Google og Apple om at fjerne Binance-appen fra deres respektive app-butikker.

