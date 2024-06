Bitbot-prisprognose efter OpenAI planlægger at afsløre en konkurrent til Googles søgemaskine

AI kryptoerne viser tegn på at stige efter OpenAI bekræfter sine planer om at annoncere en konkurrent til Googles søgemaskine den 13. maj 2023.

AI Telegram-handelsbotten Bitbot (BITBOT) afspejlede den positivitet, da dets ICO nærmer sig de målet på $3.546K.

OpenAI’s kommende konkurrent til Googles søgemaskine

ChatGPTs firma OpenAI udfordrer Googles dominans med et nyt værktøj, der vil blive lanceret den 13. maj 2024.

OpenAI skabte ChatGPT som en chatbot, der bruger sidstnævntes førsteklasses AI-teknologi til at gøre det muligt for brugerne at styre forskellige tekstsamtaler og modtage menneskelignende feedback.

I mellemtiden vil det kunstig intelligens-drevne søgemaskineværktøj give ChatGPT mulighed for at hente data fra internettet og citere informationskilder, herunder Wikipedia.

AI-tokens stiger sig midt i positive katalysatorer

AI-kryptoerne forbereder sig på en aktiv uge, mens de rider med på optimismene fra Nvidias og Microsofts træk på AI-markedet.

Near Protocol, Render og The Graph ledte stigningen, og steg med henholdsvis 3 %, 4 % og over 10 % det seneste døgn.

Andre digitale AI-mønter, der viste imponerende stigninger, inkluderer Worldcoin og Akash Network, hvilket driver sektorens markedsværdi mod $40 milliarder, en stigning på 6 % inden for de sidste 24 timer.

Bitbot genaktiveres

Den Telegram-baserede handelsbot Bitbot tiltrækker sig opmærksomhed, da markedsdeltagerne udforsker rentable muligheder i digitale AI-aktiver.

Projektet tiltrækker sig overskrifter, da dets ICO accelererer i de sidste faser, hvor der er omkring $300.000 tilbage for at nå forsalgsmålet.

Investorerne vil sandsynligvis sikre sig BITBOT-mønter i stort antal, før handelsbotten ankommer på kryptobørserne.

Bitbots førsteklasses funktioner, herunder AI-centreret kopihandel, Gem Scanner-værktøj og selvforvaltede løsninger, gør BITBOT klar til en bemærkelsesværdig præstation under det næste opsving.

Den digitale mønt handles til $0,018 i fase 13 af forsalget, og analytikerne mener, at projektet har alt, hvad der skal til for at eksplodere 50 gange i 2024.

Du kan finde flere oplysninger om Bitbot her.