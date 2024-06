SoftBank, Microsoft, Nvidia har lige investeret en rekordstor 1 milliard dollars i det britiske AI-firma Wayve, men hvorfor?

Et britisk -baseret firma, Wayve, med speciale i kunstig intelligens (AI)-teknologi til selvkørende biler, har rejst banebrydende 1,05 milliarder dollars (840 millioner pund) i, hvad der er den største investering i en europæisk AI-virksomhed til dato.

SoftBank, Microsoft og Nvidia støtter Wayve

Finansieringsrunden, ledet af investeringsfirmaet SoftBank, så betydelige bidrag fra Microsoft og Nvidia, hvilket understregede industriens stærke tillid til Wayves innovative tilgang til teknologi til autonome køretøjer.

Denne betydelige investering har til formål at fremme udviklingen og implementeringen af AI-drevne selvkørende biler, hvilket signalerer et stort spring fremad inden for bilteknologi.

UK positioneret som førende inden for AI-innovation

Investeringen har fået opmærksomhed på de højeste niveauer af den britiske regering, hvor premierminister Rishi Sunak udråbte den som et vidnesbyrd om Storbritanniens statur som en “AI-supermagt.”

Finansieringen cementerer ikke kun Storbritanniens rolle i at lede global AI-udvikling, men fremhæver også potentialet i dets AI-økosystem til at fremme betydelige teknologiske fremskridt.

Fremme teknologi til autonome køretøjer

Wayve planlægger at bruge midlerne til at forbedre sin “embodied AI”-teknologi, som gør det muligt for køretøjer at interagere med og lære af deres virkelige omgivelser.

Denne evne er adskilt fra andre AI-applikationer, der udfører kognitive eller generative opgaver, såsom at svare på forespørgsler eller generere billeder.

Reguleringslandskab og transports fremtid

Den britiske regering forbereder aktivt det lovgivningsmæssige grundlag for at støtte integrationen af autonome køretøjer på deres veje.

Transportminister Mark Harper indikerede, at selvkørende køretøjer kan ses på nogle britiske veje i 2026, og lovgivning forventes snart at vedtages for at lette denne fremgang.

Den kommende lov om automatiske køretøjer skal etablere en omfattende lovgivningsramme, der sikrer sikker brug af biler med hjælpefunktioner eller autonome kørselsfunktioner.

Udfordringer og kontrol i selvkørende sektor

På trods af optimismen omkring autonom kørselsteknologi står sektoren over for international kontrol på grund af sikkerhedsproblemer. Hændelser i USA, der involverer AI-drevne kørefunktioner, har ført til undersøgelser foretaget af regulatorer, herunder en nylig undersøgelse af Fords BlueCruise-teknologi.

Tilsvarende har Tesla stået over for betydelige regulatoriske udfordringer, herunder en tilbagekaldelse af over to millioner køretøjer efter sikkerhedsgennemgange fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

