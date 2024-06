IBIT og FBTC smadrer ETF’er rekord til $10 milliarder i aktiver

Bitcoin kan kæmpe for momentum, siden faldet fra sit rekordhøje niveau nåede i marts.

Det, der dog ikke har kæmpet, er de to bedste Bitcoin ETF’er – BlackRocks iShares Bitcoin Trust ($IBIT) og Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ($FBTC).

Ifølge Eric Balchunas, en senior ETF-analytiker hos Bloomberg, er $IBIT og $FBTC de hurtigste børshandlede fonde til milepælen på $10 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM).

$IBIT og $FBTC væltede $JEPQ ud af stolen

Detaljer, analytikeren delte via X i fredags, viser, at begge spot Bitcoin ETF’er formåede at ramme skelsættende på langt færre dage, end det havde taget ETF’en, der havde den tidligere rekord. Balchunas bemærkede via sin X-konto:

“Før bitcoin ETF’erne blev rekordhastigheden for en ETF til at nå $10 mia i aktiver ejet af $JEPQ, som gjorde det på 647 handelsdage (næsten tre år). $IBIT kom der på 49 dage, $FBTC på 77 dage.”

Efter sin handelsdebut marcherede BlackRocks $IBIT hurtigt forbi de 10 milliarder dollars i at lave historie på kun 49 dage. I mellemtiden gik $FBTC til dette på 77 dage.

Før den supersoniske hastighed, der slyngede $IBIT og $FBTC til de nye rekorder, var den hurtigste en ETF oversteg $10 milliarder i aktiver under forvaltning 647 handelsdage.

Den rekord tilhørte $JEPQ, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Den aktivt forvaltede fond har i øjeblikket aktiver på 12,37 milliarder dollars. $JEPQ lanceret den 3. maj 2022.

Det historiske løb for de to spot Bitcoin ETF’er fulgte den massive entusiasme, der ramte markedet i begyndelsen af året. Dette er efter, at US Securities and Exchange Commission (SEC) endelig gav et nik til de første spot BTC ETF’er til det amerikanske marked.

$IBIT og FBTC, ligesom de andre fonde godkendt i januar, giver investorer mulighed for at opnå eksponering for Bitcoin fra en traditionel mæglerkonto.

Fra 9. maj viste data, at BlackRock havde 274.550 BTC til en værdi af over 17,1 milliarder dollars.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.