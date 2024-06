Kontroversiel DeFi-protokol EigenLayer åbner EIGEN-token-airdrop, her er, hvordan du gør krav

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

EigenLayers airdrop har været længe ventet, projektet er blevet hypet for dets genskabelsesprogram. DeFi-protokollen har åbnet krav om dets indsatstab, EIGEN-tokenet, som er tilgængeligt for brugere at satse og i øjeblikket ikke kan overføres.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

EigenLayer åbnede krav for sin EIGEN token-indsats

Copy link to section

EigenLayer har åbnet krav om airdrop af EIGEN-tokens. Selvom disse tokens forbliver ikke-overførbare, kan brugere satse dem for at optjene belønninger. EigenLayer har været kontroversiel for geoblokerende brugere, og spekulanter har sat den fuldt udvandede værdi af EIGEN til 15 milliarder dollars.

Den Ethereum-baserede protokol blev først berømt for at genbruge sikkerhed lånt fra Ethers kæde. EigenLayer blev præsenteret som en ny udvikling i DeFi, en der flytter grænser for indsatser og maksimerer potentielle belønninger for brugere.

Projektet har åbnet et vindue for kvalificerede brugere til at kræve deres indsatsfald af EIGEN-tokens, selvom de ikke er frit omsættelige, kan de satses.

De fleste af EigenLayers nøglefunktioner er et igangværende arbejde, og brugerne har samlet point for at deponere aktiver til projektets platform. Markedsdeltagere indsamlede point, der hjalp med at holde score og afgøre, om de er berettiget til EIGEN token airdrop.

Hvordan gør man krav på airdrop?

Copy link to section

EigenLayers officielle blogindlæg siger, at sæson 1 af indsatsfaldet starter på fredag, og at 6,05% af det oprindelige udbud er på højkant. Sæson 1 fase to vil skubbe det til 6,75% i midten af juni, og i alt vil projektet distribuere i alt 113 millioner EIGEN-tokens.

DeFi-protokollen har afsat 15 % af sin oprindelige token-forsyning til fællesskabsmedlemmer på tværs af alle sæsoner af airdrop. For at gøre krav på sæson 1-belønninger skal brugere besøge claims.eigenfoundation.org mellem 10. maj 2024 og 7. september 2024.

Brugere, der direkte genindsatte deres Ether eller flydende indsats-tokens på EigenLayer før den 15. marts, vil modtage yderligere 100 bonus-tokens.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.