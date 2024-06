Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Her til morgen rapporterede Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) sin seneste månedlige indtægtsrapport for april 2024.

Tallene viste, at virksomheden indbragte NT$236 milliarder (cirka $7,3 milliarder i USD) i sidste måned.

I november 2023 rapporterede virksomheden, at salget var steget næsten 35 % i oktober 2023 for at nå op på en ny rekordhøj månedlig måned på NT$243,20 milliarder (US$7,517 milliarder) i konsolideret månedligt salg.

Den rekord har nu en tæt udfordrer. Aprils omsætningstal savner TSMC’s november-zenit med kun 7,18 milliarder dollars.

Det repræsenterede dog også en stigning på næsten 60 % i omsætning fra år til år (59,6 % højere end omsætning i april 2023) og en stigning på 21 % måned-til-måned, hvilket langt overgår novembers 2023’s stigning på 15,7 % år-til-år og 34,8 % måned-til-måned.

Faktisk er dagens måske den højeste årlige stigning i månedlige omsætningstal, som virksomheden nogensinde har set.

TSMC’s forbløffende omsætningstal her til morgen beviser, at efterspørgslen efter AI-tilstødende aktier og de chips, som generativ AI kræver, ikke viser nogen tegn på at blive langsommere.

Som TSMC CEO Dr. CC Wei selv sagde for nylig på North America Technology Symposium:

Vi går ind i en AI-støttet verden, hvor kunstig intelligens ikke kun kører i datacentre, men pc’er, mobile enheder, biler og endda tingenes internet. Hos TSMC tilbyder vi vores kunder det mest omfattende sæt af teknologier til at realisere deres visioner for AI, fra verdens mest avancerede silicium, til den bredeste portefølje af avanceret emballage og 3D IC-platforme, til specialteknologier, der integrerer den digitale verden med virkelige verden.”

