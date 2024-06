Rio Tinto bør ikke konkurrere med BHP om Anglo American – siger investor

Rio Tinto Ltd bør ikke konkurrere med BHP Group Ltd om at overtage Anglo American plc, siger Daniel Sullivan. Han er porteføljeforvalter hos Janus Henderson Investors.

Hvorfor skulle $RIO ikke være målrettet mod Anglo American?

$AAL har allerede afvist BHP’s 39 milliarder dollars overtagelsesforslag med henvisning til undervurdering, som Invezz rapporterede her.

Fredag sagde Australian Financial Review, at Rio Tinto også havde overvejet at give et tilbud til mineselskabet med base i London, Storbritannien.

Men $RIO mangler kapacitet til at gå op mod verdens største mineselskab efter markedsværdi i et forsøg på at erhverve Anglo American, ifølge Daniel Sullivan.

Aktierne i Rio Tinto er nogenlunde flad, mens både BHP og $AAL stiger meningsfuldt på fredag.

Hvad skal Rio Tinto gøre i stedet for?

Et bedre alternativ til Rio Tinto ville være at målrette mod mindre producenter af lithium og kobber, sagde Daniel Sullivan fredag. Disse kan omfatte personer som Pilbara Minerals, Tech Resources, Arcadium Lithium og Sandfire Resources, tilføjede han.

“Rio Tinto er nødt til at opbygge en dynamisk vækstopkøbspartnerskabsmodel for at tiltrække mange aftalte opkøb for hurtigt at diversificere deres jernmalmeksponering.”

Hans kommentar kommer mindre end en måned efter, at $RIO sagde, at dens kobber-, aluminium- og bauxitproduktion steg med henholdsvis 7,0 %, 5,0 % og 11 % i 1. kvartal. Pilbara forsendelser af jernmalm faldt dog med 5,0 % i første kvartal.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægt”-rating på Rio Tinto-aktien, der giver et udbytte på lidt over 5,0% ved skrivning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.