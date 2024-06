Taiwan Semiconductor April-salget stiger 60% år/år: skal du købe aktien?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) rider højt på succesens bølger, og salgstal for april 2024 tegner et billede af robust vækst. Virksomhedens omsætning steg med imponerende 59,6% sammenlignet med året før og nåede NT$236,02 milliarder. Denne bemærkelsesværdige ydeevne er drevet af TSM’s position som en nøgleleverandør til teknologigiganter som Apple, Nvidia og AMD.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

På trods af tidligere advarsler fra administrerende direktør CC Wei vedrørende halvledermarkedets vækstudsigter i 2024, er TSM fortsat optimistisk med hensyn til sin fremtid. Virksomheden forventer en sund ekspansion, især i støberiindustrien, drevet af stigende efterspørgsel efter halvledere, der anvendes i AI-applikationer.

Desuden er TSM’s engagement over for dets aktionærer tydeligt i selskabets seneste udbyttemeddelelse, med et kontantudbytte på NT$4 pr. aktie godkendt for første kvartal af 2024.

Lad os nu, med TSM’s imponerende salgstal sætte scenen, dykke ned i diagrammerne for at analysere de tekniske aspekter, der påvirker virksomhedens aktiepræstation.

$145 barrieren

Copy link to section

TSM’s langsigtede diagrammer viser den volatilitet, som en stærkt cyklisk industri som halvledere står over for. Efter at være faldet til $40-niveauer midt på COVID-bjørnemarkedet, steg aktien op til over $140 i februar 2021, men havde svært ved at krydse over $145.

TSM-diagram af TradingView

Det forsøgte igen at krydse $145-barrieren i januar 2022, men det lykkedes ikke. Også tidligere i år steg aktien op til et højdepunkt på $158,4, men trak sig straks tilbage. Medmindre aktien lukker over $145 i mindst en uge, er der chancer for, at dens kortsigtede optrend igen kan komme til en ende.

Investorer, der ønsker at købe aktien, skal kun gøre det, når den lukker over $145 i en uge.

Kortvarig rækkevidde bliver testet

Copy link to section

På det kortsigtede timediagram kan vi se, at TSM’s aktie stort set har handlet i intervallet $125-$145 i tre måneder nu. Denne serie skal igen testes i dag.

TSM-diagram af TradingView

For handlende, der er bullish på aktien, kan de købe den i nærheden af $147-$148, men bør være forsigtige med deres positioner, der sætter et strengt stop loss nær $134,6. Hvis aktien fortsætter med at stige, kan de booke profit på $158-niveau eller over det nær $172.

Traders bearish på aktien kan gå short nær $150 niveauet med et stop loss på $158,5. Hvis aktien fortsætter trenden med at handle i et interval, kan de bogføre overskud i nærheden af $125.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.