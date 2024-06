Tysklands DAX, Frankrigs CAC, Storbritanniens FTSE 100 gevinst på stærke britiske BNP-data

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

De europæiske aktiemarkeder oplevede et stigning i fredags, understøttet af stærkere end ventede britiske væksttal og stigende optimisme om, at den amerikanske centralbank kan gennemføre rentenedsættelser.

Tysklands DAX-indeks steg med 0,4 %, Frankrigs CAC 40 steg med 0,5 %, og Storbritanniens FTSE 100 steg også med 0,4 %.

Britisk økonomi forlader recession, hvilket ansporer investorernes tillid

Som tilføjelse til den positive markedsstemning meddelte Storbritannien, at dets økonomi voksede med 0,6 % i første kvartal af 2024, hvilket overgik de forventede 0,4 % og reelt trak sig ud af en recession, der begyndte i sidste halvdel af det foregående år.

Derudover oplevede marts en månedlig vækst på 0,4 %, hvilket oversteg forventningerne på 0,1 %.

Bank of England og ECBs pengepolitik under lup

På trods af, at Bank of England fastholdt renten på en 16-årig høj torsdag, omfattede beslutningen en opdelt afstemning, hvor to ud af ni medlemmer valgte en rentenedsættelse.

Dette har givet næring til spekulationer om en potentiel rentenedsættelse i de kommende måneder, hvor pengemarkedshandlere estimerer en 45 % chance for en nedsættelse på det næste politiske møde.

Endvidere forventes omkring 58 basispoints lempelse ved årets udgang.

Investorer afventer også spændt Den Europæiske Centralbanks seneste pengepolitiske mødekonto, som forventes at give yderligere indsigt i fremtidige rentenedsættelser, især efter indikationer på en sandsynlig reduktion i juni.

Erhvervssektoren viser robust vækst, ledet af IAG og Mediobanca

På virksomhedsarenaen steg aktierne i IAG med 2 %, efter at flyselskabsgruppen rapporterede et driftsresultat i første kvartal på €68 millioner, en betydelig stigning fra €9 millioner i samme periode sidste år.

IAG, moderselskabet for British Airways, Iberia og Aer Lingus, rapporterede også om en kraftig stigning i omsætningen, hvilket positionerer sig stærkt til den kommende højsommerrejsesæson.

Tilsvarende steg Mediobancas aktier 3% efter annonceringen af en stigning på 42% i nettoresultatet for januar-marts kvartalet på årsbasis, med planer om at udlodde et midlertidigt udbytte på €421 millioner i denne måned.

