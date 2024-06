Arm Holdings ekspanderer til AI-chips: Rigtig tid til at købe aktien?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) har sat scenen for et seismisk skift i halvlederindustrien med sin modige indtræden i riget af kunstig intelligens (AI) chips. Nylige rapporter fra Nikkei Asia indikerer, at Arm, en britisk-baseret chipdesigner under paraplyen af SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), forbereder sig på at afsløre sine egne AI-chips allerede i 2025.

Dette strategiske træk betyder en afvigelse fra Arms traditionelle rolle med at licensere chipdesign til nu at begive sig ud i udvikling og produktion af banebrydende AI-hardware. Beslutningen om at dykke ned i fremstilling af AI-chips understreger Arms forpligtelse til at ride på bølgen af det spirende AI-computermarked.

Med planer om at etablere en AI-chipafdeling og påbegynde prototypeudvikling inden foråret 2025, er Arm klar til at forstyrre status quo domineret af etablerede spillere som Nvidia (NASDAQ:NVDA). Ved at udnytte sin ekspertise inden for chiparkitektur og udnytte den voksende efterspørgsel efter AI-drevne løsninger på tværs af forskellige industrier, sigter Arm mod at skabe et betydeligt fodfæste i denne hastigt udviklende sektor.

Desuden tilføjer den økonomiske opbakning fra SoftBank Group Corp. betydelig vægt til Arms indtog i produktionen af AI-chips. Med SoftBanks betydelige investering og strategiske vision er Arm godt positioneret til at navigere i kompleksiteten af chipudvikling og -produktion.

Udsigten til, at Arm forstyrrer halvlederlandskabet, har allerede sendt krusninger gennem de finansielle markeder, da aktien i øjeblikket handles op over 3 % før markedet på mandag. Siden børsnoteringen i september 2023 har Arm Holdings’ aktie oplevet en voldsom stigning og nåede et rekordhøjt niveau på $164 i februar 2024.

Mens Arm Holdings fortsætter med at skabe overskrifter med sit ambitiøse AI-chip-initiativ, overvejer investorerne et afgørende spørgsmål: Er det nu det rigtige tidspunkt at købe ind i dette teknologiske kraftcenter? For at give dybere indsigt, lad os dykke ned i en teknisk analyse af Arm Holdings aktie for at måle dens nuværende bane og potentielle fremtidige resultater.

Træk vejret i det AI-drevne rally

Arm’s aktie oplevede en pludselig og voldsom stigning fra under-$80 tal til over $160, efter at selskabet rapporterede bedre end ventede resultater for Q3 2024 den 7. februar. Efter det kølede aktien dog lidt af, men handlede for det meste i en $120- 150 dollars mellem midten af februar og midten af april.

Efter midten af april, midt i blodbad i alle AI-relaterede aktier, faldt Arms aktie også fra over $120 til et lavpunkt på $85,61 den 19. april. Siden da har aktien været langsom, men stadig stabil, da den i øjeblikket handler i nærheden af $110 og forventes at åbne over det på mandag.

Handlere, der er bullish på aktien, kan købe den i dag på åbent til $112 eller derover, mens de holder et stop loss på $97,5. Hvis aktien stiger herfra, kan de reservere delvise overskud nær $135 og holde de resterende aktier for et mål over $160.

Selvom det ikke tilrådes at shorte aktien på nuværende niveauer, kan handlende, der ønsker at gøre det, gå short i dag over $112, mens de holder et tæt stoptab et par cents over $120, hvilket var den tidligere kanalstøtte. Hvis aktien ikke går over $120 i de kommende dage, kan du forvente, at den snart vil falde under $90 igen, hvor de kan booke overskud.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

