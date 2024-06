EU er klar til at udstede nye antitrust-anklager mod Microsoft over Teams-appen

Den Europæiske Union er klar til at rejse nye antitrust-anklager mod Microsoft Corporation, med bekymringer centreret omkring teknologigigantens videokonference-app, Teams, ifølge en rapport fra Financial Times mandag.

Kilder, der er bekendt med sagen, antydede, at EU-embedsmænd mener, at Microsofts praksis kan være til ulempe for konkurrenterne på markedet.

Bekymringer over integration og prisstrategier

Europa-Kommissionens hovedproblem ser ud til at være integrationen af Teams i Microsofts bredere Office-softwarepakke.

På trods af Microsofts bestræbelser på at løse disse bekymringer ved at tilbyde at adskille teams fra Office-pakken, er EU-embedsmænd fortsat ikke overbevist om, at disse foranstaltninger rækker langt nok til at sikre fair konkurrence.

Konkurrenter har slået alarm om, at Teams er skræddersyet til at fungere mere problemfrit med Microsofts egen software, hvilket potentielt kan sætte andre videokonferenceapps på sidelinjen. Ydermere er der beskyldninger om, at Microsofts prisstrategi gør det mindre attraktivt for kunderne at skifte til alternative tjenester.

Konsekvenser af EU’s potentielle afgifter

De potentielle antitrustafgifter, der forventes at blive formaliseret i de kommende uger, understreger de igangværende udfordringer, store teknologivirksomheder står over for, når de navigerer i globale reguleringsmiljøer.

Disse udviklinger er særligt betydningsfulde, da de afspejler bredere bekymringer over konkurrencepraksis hos store teknologivirksomheder, hvilket afspejler lignende undersøgelser i andre regioner, herunder USA og Asien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.