Ripple CEO siger, at den amerikanske regering går efter Tether

Ripples administrerende direktør Brad Garlinghouse har udtrykt bekymring over potentielle amerikanske regulatoriske handlinger rettet mod Tether. Garlinghouse talte i et afsnit af World Class-podcasten den 10. maj og beskrev situationen som “en at se.”

“Den amerikanske regering går efter Tether, det er klart for mig,” sagde Ripple CEO.

Garlinghouse spekulerede ikke i, om amerikanske handlinger kunne føre til en markedsdestabiliserende begivenhed, men anerkendte muligheden for markedspåvirkninger.

“Jeg ser Tether som en meget vigtig del af økosystemet,” tilføjede han.

Yderligere sagde Garlinghouse, at han er “100%” sikker på, at en anden krypto-relateret sort svanebegivenhed som sammenbruddet af FTX kunne finde sted i kryptosektoren.

Tethers problemer med gennemsigtighed

Tether Holdings Limited, Tethers moderselskab, administrerer verdens største stablecoin efter markedsværdi gennem et globalt netværk af datterselskaber.

Tether har været udsat for konstant kontrol over sin operationelle gennemsigtighed siden starten. Dette inkluderer udfordringer relateret til det sande omfang af dens reservebeholdning, som understøtter værdien af dens stablecoin, USDT.

I oktober 2023 fik den amerikanske senator Cynthia Lummis og repræsentanten French Hill justitsministeriet til at vurdere involveringen af Binance og Tether i potentielt at støtte terrorisme.

Tether svarede ved at bekræfte sit samarbejde med retshåndhævende myndigheder og sit engagement i global overholdelse af lovgivningen.

Yderligere komplicerede sagerne for Tether, i november 2022 tog den Manhattan-baserede amerikanske advokat Damian Williams ansvaret for en igangværende undersøgelse af virksomhedens påståede bestræbelser på at skjule krypto-linkede midler fra dets bankpartnere.

Tilbage i 2021 betalte Tether også en bøde på 41 millioner dollars til Commodity Futures Trading Commission.

Straffen blev idømt, fordi Tether havde givet urigtige oplysninger om sine reservebeholdninger. Det havde kun tilstrækkelige fiat-reserver til at støtte sin USDT på 27,6 % af dagene mellem 1. juni 2016 og 25. februar 2019.

Dette førte til opfordringer til mere strenge tredjepartsrevisioner, som Tether er begyndt at offentliggøre kvartalsvis.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.