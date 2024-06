Walgreens kontakter efter sigende potentielle Boots-købere

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Walgreens Boots Alliance Inc vinder på at skrive efter en rapport om, at det kontakter potentielle købere til Boots.

Apoteketkæden med base i Nottingham i Storbritannien er tæt på 9,0 milliarder dollar værd.

Walgreens har allerede engageret sig med rådgivere for at holde indledende samtaler med de potentielle købere, tilføjede en Bloomberg-rapport mandag.

Hvad det Nasdaq-noterede firma planlægger at gøre med udbyttet, forudsat at det faktisk sikrer en aftale, er stadig uklart. Det kan dog være en mulighed at sænke gælden på sin balance.

Aktier i Walgreens Boots Alliance, der i øjeblikket giver et sundt udbytte på 5,47 %, er nu faldet mere end 30 % i forhold til starten af 2024.

Dette er en udviklingshistorie. Kom tilbage om et par minutter for flere opdateringer!

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

