Krypto-udveksling OKX bliver reguleret i Australien

Cryptocurrency exchange OKX flytter sine australsk-fokuserede tjenester under en lokalt reguleret enhed som en del af sin ekspansion i Asien-Stillehavsområdet.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Jamie Kennedy, OKX Australias general manager, understregede vigtigheden af at opfylde brugernes behov, herunder “sømløs adgang til bankskinner såvel som AUD-par til de mest populære kryptovalutaer.”

Overholdelse er nøglen

Copy link to section

Australske brugere vil have adgang til 170 kryptohandelspar gennem OKX. Børsen hævdede en “stor appetit” for krypto i Australien og identificerede landet som et “nøglevækstmarked” siden marts sidste år.

Fra den 20. marts er OKX’s australsk-fokuserede tjenester flyttet fra et Seycheller-baseret firma til to on-shore-enheder: OKX Australia Pty Ltd, som håndterer kryptoudveksling og fiat-tjenester, og OKX Australia Financial Pty Ltd, som administrerer derivater og margin. Produkter.

Australske love kræver, at lokale brugere består en egnethedsvurdering og opfylder definitionen af en engroskunde i henhold til Corporations Act 2001.

For at overholde disse regler er OKX holdt op med at tilbyde sin kopihandel, afkastbærende produkter og handel med visse tokens. Siden den 20. marts kan brugere desuden kun trække ikke-understøttede tokens tilbage.

Global ekspansion ser Indien exit

Copy link to section

Denne udvidelse til Australien følger OKX’s exit fra Indien. I april underrettede OKX sine kunder i Indien om at afvikle deres stillinger, da det afsluttede sine tjenester i landet på grund af lokale regler. I marts 2023 blev udbydere af digitale aktiver i Indien inkluderet i rammerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Børser skal registrere sig hos Financial Intelligence Unit India (FIU IND) og overholde reglerne for at fungere. Ved udgangen af 2023 havde OKX ikke gennemført registreringsprocessen, i modsætning til 28 andre virksomheder.

Midt i denne kulisse er OKX blevet en populær platform for Bitcoin Runes-brugere. I øjeblikket tegner børsen sig for 51,08% af Bitcoin Runes daglige handelsvolumen.

Ifølge data fra Ordinals analytiske platform GeniiData er handelsaktiviteten for Runes på andre platforme, såsom UniSat og MagicEden, faldet siden april. Disse platforme har nu en samlet markedsandel på 48,83 %. Næsten al handel med Bitcoin Runes udføres gennem disse tre firmaer og deres platforme.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mere