Cosmos (ATOM) står over for et fald på 56 % siden marts på trods af lovende udvikling

På trods af en nylig stigning på 1,8 % inden for de sidste 24 timer, har Cosmos (ATOM) kæmpet betydeligt i løbet af de sidste par måneder, hvor prisen er faldet med 56 % siden marts.

Lige nu handler ATOM til omkring $6,27. Dette stejle fald er overraskende i betragtning af rækken af spændende fremskridt inden for Cosmos-økosystemet, herunder store opgraderinger og højprofilerede partnerskaber, som indikerer en lovende fremtid for blockchain-platformen.

Aviatrix integrerer med Cosmos økosystem

Et stort højdepunkt i Cosmos-økosystemet er integrationen af Aviatrix, et multi-prisvindende online crash-spil med over 100.000 daglige spillere.

Aviatrix går over til en web3-version på Cosmos-platformen, hvilket markerer et af de første højprofilerede casinospil, der omfavner denne blockchain.

Dette træk forventes at revolutionere blockchain-spilindustrien ved at tilbyde delt likviditet mellem dens web2- og web3-versioner, hvilket giver spillerne en problemfri spiloplevelse på tværs af begge platforme.

Integrationen vil også se, at Aviatrix bruger Scorum Coin (SCR) til gameplay og satsning, hvilket forbedrer tokens anvendelighed og adoption i Cosmos-økosystemet.

Derudover vil lanceringen indeholde en NFT-markedsplads dedikeret til handel med tilpassede fly, med over 1,5 millioner fly, der allerede er skabt af spillere.

Denne markedsplads har til formål at bygge bro mellem traditionelle spil og blockchain-aktiver, hvilket giver nye muligheder for handel og interaktion.

Større udviklinger og opgraderinger i Cosmos økosystem

Cosmos har ikke kun vakt opmærksomhed med Aviatrix, men har også skabt overskrifter med flere banebrydende udviklinger.

En af de mest bemærkelsesværdige opdateringer er Stargate-opgraderingen, der blev lanceret i 2021, som introducerede Inter-Blockchain Communication (IBC) og WebAssembly smart contracting til økosystemet.

Denne opgradering er designet til at forbedre platformens interoperabilitet og smarte kontraktfunktioner, hvilket gør den mere alsidig og appellerer til både udviklere og brugere.

Ud over Stargate-opgraderingen har Cosmos været banebrydende for en decentraliseret VPN-tjeneste, der giver brugerne mulighed for at betale for VPN-adgang med ATOM.

Dette træk udvider anvendeligheden af Cosmos’ native token og stemmer overens med den voksende efterspørgsel efter decentraliserede privatlivsløsninger.

Den 18. juli 2024 afsluttede Cosmos sin v18.1-opgradering med succes, hvilket medførte betydelige forbedringer såsom CosmWasm, Fee Market-integration og fremskyndede softwareforslag til Cosmos blockchain.

Denne opgradering forventes at øge platformens effektivitet og brugeroplevelse yderligere.

Cosmos har også påbegyndt et ambitiøst AI-drevet initiativ, der integrerer KNN- og ANN-algoritmer for at forbedre sine AI-løsninger.

Denne udvikling er en del af en bredere tendens til at udnytte kunstig intelligens til at drive innovation inden for blockchain-området.

v18.1 is live! ⚛️



Thank you to the Cosmos Hub Validators for a smooth upgrade.



Now featuring:

💥 CosmWasm

💥 Fee Market integration

💥 Expedited software proposals



Let the smart contract revolution begin 🙌 pic.twitter.com/sWN3xwXBg7 — Cosmos Hub ⚛️ (@cosmoshub) July 18, 2024

Fremtidsudsigter for Cosmos (ATOM)

Selvom disse udviklinger er lovende og har potentialet til at anspore Cosmos’ vækst, er det endnu uvist, hvilken effekt det har på ATOM-tokenet. På trods af de betydelige fremskridt og strategiske integrationer har ATOM fortsat sin bearish trend med et fald på 56 % siden marts.

Investorer håber på, at disse teknologiske innovationer og partnerskaber i sidste ende vil føre til et opsving i ATOMs pris.

Markedet er dog fortsat forsigtigt, da det venter på at se, om disse positive ændringer vil udmønte sig i en vedvarende opadgående tendens for tokenet.

Efterhånden som Cosmos fortsætter med at udvikle sig og udvide sine muligheder, vil de kommende måneder være afgørende for, om disse fremskridt kan udløse et opsving for ATOM og styrke dets position i det konkurrenceprægede blockchain-landskab.

