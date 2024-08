Apples iPhone-rabatter formår ikke at øge markedsandelen i Kina: Hvad er det næste for teknologigiganten?

Apples aggressive rabatstrategi i Kina så lovende ud tidligere på året. Under en online shoppingfestival i maj tilbød teknologigiganten betydelige prisnedsættelser på sine iPhones med det formål at øge salget og modvirke dens vaklende præstation i regionen.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

På trods af disse bestræbelser forbliver Apples iPhone-salg i Kina trægt sammenlignet med sin lokale rival Huawei, og nyere data tyder på, at disse rabatter ikke væsentligt har ændret de bredere markedstendenser.

Apples iPhone-forsendelser i Kina viser minimal forbedring

Copy link to section

I andet kvartal af 2024 afsendte Apple 9,7 millioner iPhones i Kina, et lille fald fra de 10 millioner enheder, der blev sendt i første kvartal.

Dette repræsenterer en reduktion på 6,7% sammenlignet med samme periode sidste år, ifølge Canalys-undersøgelsen gennemgået af Reuters.

Mens faldet er mindre alvorligt end faldet på 25 % observeret i første kvartal af 2024 sammenlignet med det foregående år, fremhæver det et vedvarende problem for Apple på det kinesiske marked.

Huaweis dominans fortsætter med at vokse

Copy link to section

Apples kampe er sat på baggrund af Huaweis genopblussen.

Den kinesiske teknologigigant oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 41 % i smartphone-forsendelser i de tre måneder, der sluttede den 30. juni.

Huaweis vækst understreger de udfordringer, Apple står over for, når de forsøger at konkurrere med en dominerende lokal spiller, der drager fordel af både stærk varemærkeloyalitet og konkurrencedygtige prisstrategier.

Apples skift mod andre asiatiske markeder

Copy link to section

Som svar på sine vanskeligheder i Kina har Apple intensiveret sit fokus på andre asiatiske markeder, især Indien og Vietnam.

Selskabets salg i Indien er steget siden åbningen af sin første fysiske butik i landet for blot et år siden.

Apple arbejder også på at diversificere sin forsyningskæde ved at opbygge stærkere relationer med partnere i Indien og Vietnam, med det formål at reducere afhængigheden af Kina.

CEO Tim Cooks bestræbelser på at opretholde Kina-bånd

Copy link to section

På trods af udfordringerne er Apples administrerende direktør Tim Cook fortsat engageret i det kinesiske marked.

I marts rejste Cook til Kina for at engagere sig med udviklere og leverandører, hvilket afspejler virksomhedens vedvarende interesse i at bevare og potentielt styrke sin position på et af dets vigtigste markeder.

Effektiviteten af disse bestræbelser mangler dog at blive set, da Apple fortsat står over for intens konkurrence fra lokale mærker som Huawei.

Apples prisstrategier og markedsjusteringer fremhæver virksomhedens bestræbelser på at tilpasse sig et hurtigt skiftende konkurrencelandskab i Kina.

Med Huaweis fortsatte vækst og stærke ydeevne står Apple imidlertid over for en kamp op ad bakke. Virksomhedens succes på andre asiatiske markeder og dens strategiske forsyningskædejusteringer kan give en vis lettelse, men den overordnede udfordring med at konkurrere mod veletablerede lokale konkurrenter er fortsat et nøglespørgsmål.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.