Coinbase arm idømt en bøde på 3,5 millioner pund af den britiske vagthund for tjenester til højrisikokunder

Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) har pålagt CB Payments Ltd (CBPL), et datterselskab af cryptocurrency-handelsplatformen Coinbase, en bøde på 3,5 millioner pund for ikke at overholde reglerne vedrørende højrisikokunder.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne håndhævelseshandling understreger igangværende regulatoriske udfordringer inden for den hastigt udviklende kryptoindustri og fremhæver de betydelige overholdelsesforventninger, der stilles til finansielle serviceenheder.

Hvad gjorde CB Payments?

Copy link to section

CB Payments Ltd, på trods af at de ikke er direkte involveret i kryptovalutatransaktioner, fungerer som en afgørende gateway inden for den globale Coinbase Group, der letter e-pengetjenester for sine kunder.

I oktober 2020 rejste FCA bekymringer om effektiviteten af CBPL’s kontrolramme for økonomisk kriminalitet.

Som følge heraf indgik firmaet en “frivilligt krav”-aftale med FCA, der foreskrev, at det ikke ville tilbyde tjenester til nye højrisikokunder, før disse problemer var løst.

FCA opdagede dog, at CBPL brød denne aftale og fortsatte med at levere tjenester til højrisikokunder.

Specifikt identificerede vagthunden, at CBPL havde faciliteret tjenester for 13.416 højrisikokunder, hvor næsten en tredjedel af disse kunder indbetalte cirka 24,9 millioner dollars.

Disse midler blev efterfølgende brugt til at udføre flere kryptoaktive transaktioner gennem andre enheder inden for Coinbase Group, i alt omkring $226 millioner.

FCA citerede en “manglende dygtighed, omhu og omhu” fra CBPL’s side med hensyn til at overholde de aftalte krav.

Reguleringshåndhævelse og økonomiske sanktioner

Copy link to section

Denne håndhævelseshandling fra FCA markerer dens første væsentlige straf mod en virksomhed, der er involveret i handel med kryptoaktiver.

Therese Chambers, FCA’s fælles administrerende direktør for håndhævelse, understregede, at CBPL’s kontroller udviste betydelige svagheder, hvilket medførte behovet for de oprindelige krav.

På trods af disse direktiver undlod CBPL gentagne gange at overholde, hvilket førte til den betydelige bøde.

CBPL indvilligede i at løse sagen og modtog en reduktion på 30 % i bøden, som ellers ville have været på 5 millioner pund.

Dette forlig afspejler CBPL’s erkendelse af dets mangler og dets forpligtelse til at løse de identificerede problemer.

Coinbases svar og regulatoriske udfordringer

Copy link to section

Som svar på bøden udtrykte Coinbase sin vilje til at tage ansvar og implementere nødvendige forbedringer.

Virksomheden gentog sin forpligtelse til at overholde lovgivningen og understregede sit proaktive engagement med globale finansielle tilsynsmyndigheder, herunder FCA.

Coinbase’s erklæring fremhævede dens dedikation til at tilbyde en kompatibel, pålidelig og sikker platform til sine kunder.

Bøden mod CBPL er ikke kun en betydelig økonomisk straf, men også en skarp påmindelse om det strenge reguleringsmiljø, hvor kryptovalutavirksomheder opererer.

FCA’s handlinger viser dens stringente tilgang til at sikre overholdelse og mindske risici for økonomisk kriminalitet inden for sektoren.

Implikationer for kryptoindustrien

Copy link to section

Bøden pålagt CBPL har bredere konsekvenser for kryptovalutaindustrien. Det understreger vigtigheden af robuste rammer for kontrol med økonomisk kriminalitet og behovet for konstant årvågenhed og overholdelse.

Efterhånden som kryptoindustrien fortsætter med at vokse og udvikle sig, vil reguleringskontrollen sandsynligvis intensiveres, hvor regulatorer verden over i stigende grad fokuserer på foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CTF).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.