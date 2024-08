Er en Cardano ETF den næste efter Ethereum ETF’s stærke start?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Kryptovaluta-verdenen summer af spekulationer om den næste potentielle krypto-ETF, med Cardanos ADA i centrum af samtalen.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Efter den vellykkede lancering af Ethereums spot-ETF er søgelyset skiftet mod ADA. Begejstringen blev intensiveret, da Cardano-grundlæggeren Charles Hoskinson svarede på en forespørgsel på X-platformen fra Tap Tools vedrørende muligheden for en ADA ETF.

Hans legende svar, “Godt, jeg gør det selv,” via en gif, antændte yderligere diskussioner i kryptosamfundet.

Fællesskabets spekulationer og reaktioner

Copy link to section

Hoskinsons engagerende svar gav næring til en bølge af optimisme og spekulationer blandt Cardano-entusiaster.

Et medlem af fællesskabet, fascineret af Hoskinsons engagement, foreslog behovet for en rigtig stablecoin til Cardano for at øge likviditeten og give en on/off rampe ved at samarbejde med en børs, der ville vise Cardano native tokens. Hoskinsons positive reaktion på denne idé øgede fællesskabets håb yderligere.

Samtalen viste også nødvendigheden af partnerskaber med stablecoins som USDC eller USDT og samarbejder med større børser som Coinbase eller Binance.

Mens den overordnede stemning forblev positiv, udtrykte nogle samfundsmedlemmer bekymringer over de potentielle centraliseringsrisici, som en ETF udgør, i frygt for at det kunne kompromittere Cardanos decentraliserede etos.

Forventning af flere krypto-ETF’er

Copy link to section

Brad Garlinghouse, administrerende direktør for Ripple Labs, delte sin tillid til den potentielle godkendelse af spot-ETF’er for Cardano, Solana og XRP af Securities and Exchange Commission (SEC).

Han foreslog, at godkendelsen af Ethereum og Bitcoin ETF’er kunne bane vejen for flere krypto-ETF’er. Bloomberg ETF-analytiker Eric Balchunas gentog denne stemning og forudsagde en lignende tendens.

Garlinghouse anerkendte også de regulatoriske forhindringer, som disse produkter kan stå over for, og bemærkede, at godkendelsesprocessen kan være lang.

Bitcoin ETF’er stod over for flere afvisninger, og Ethereum ETF’er oplevede forsinkelser, før de endelig blev godkendt, hvilket indikerer en udfordrende vej forude for alle nye krypto-ETF’er.

Cardanos kommende udvikling

Copy link to section

Mens spekulation omkring en ADA ETF forbliver ubekræftet, fortsætter Cardano med at gøre betydelige fremskridt på andre områder.

Den kommende Chang hårde gaffel, der er planlagt til august 2024, har skabt betydelig spænding.

Ifølge Intersect har 247 medlemmer af Cardano-fællesskabet gennemført DRep-onboarding-processen som forberedelse til Chang-opgraderingen.

Denne udvikling markerer en væsentlig milepæl for Cardano, da netværket nærmer sig 100 millioner transaktioner.

På trods af et dyk fra toppen viser den samlede værdi låst (TVL) i økosystemet også vækst. Disse fremskridt indikerer, at Cardano er klar til væsentlige fremskridt og ekspansion, uanset ETF’s skæbne.

Markedsimplikationer og fremtidsudsigter

Copy link to section

Den potentielle godkendelse af en ADA ETF kan have vidtrækkende konsekvenser for Cardano og det bredere marked for kryptovaluta.

ETF’er ses som en måde at give traditionelle investorer lettere adgang til kryptovalutaer, hvilket potentielt øger likviditeten og øger efterspørgslen.

Bekymringerne om centralisering og regulatoriske udfordringer kan dog ikke ignoreres.

Hvis en ADA ETF godkendes, kan det signalere bredere accept af kryptovalutaer på de traditionelle finansielle markeder, hvilket baner vejen for mere mainstream-adoption.

På den anden side kan den decentraliserede karakter af kryptovalutaer, en af deres kernestyrker, være i fare, hvis ETF’er fører til øget centralisering.

Efterhånden som cryptocurrency-landskabet udvikler sig, vil introduktionen af nye ETF’er, især for Cardano, blive overvåget nøje.

Resultatet kan i væsentlig grad forme fremtiden for Cardano og det bredere kryptoøkosystem, hvilket fremhæver den igangværende spænding mellem innovation og regulering.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.