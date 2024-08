Grab opgiver Trans-Cab-opkøbet på grund af antitrust-bekymringer: Hvad det betyder for Singapores ride-hailing-marked

I et stort skift for Singapores tur-hagling-marked vil Grab, Sydøstasiens førende kørsels- og fødevareudbringningsvirksomhed, ikke længere købe Trans-Cab, Singapores største private taxaoperatør.

Beslutningen, der er videregivet til Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS), afslutter en årelang indsats fra Nasdaq-noterede Grab for at styrke sin markedsposition.

Aftalens opsigelse følger en foreløbig afgørelse fra CCCS to uger forinden, som indikerede, at fusionen sandsynligvis ville medføre en betydelig reduktion af konkurrencen, hvilket overtræder § 54 i konkurrenceloven. Dette afsnit forbyder fusioner, der kan føre til konkurrencebegrænsende resultater.

Hvad var CCCS-dommen?

Den 25. juli meddelte CCCS, at både Grab og Trans-Cab med opsigelsen af det foreslåede opkøb har trukket deres ansøgning om beslutning om fusionen tilbage. Som følge heraf har CCCS også indstillet sin vurdering af den foreslåede aftale.

Vagthundens foreløbige beslutning den 11. juli havde konkluderet, at Grabs overtagelse af Trans-Cab sandsynligvis ville befæste dens dominerende markedsposition til skade for chauffører og passagerer. Denne konklusion blev nået efter en dybtgående undersøgelse, der blev indledt i januar.

Kommissionen advarede om, at opkøbet betydeligt kunne svække rivaliserende køreplaner, hvilket potentielt kan føre til højere priser for passagerer og chauffører.

CCCS bemærkede, at aftalen ville have frataget andre platforme en afgørende kilde til chauffører, hvilket forværrede branchens eksisterende chaufførmangel. Denne mangel ville hindre rivaliserende platformes evne til at opfylde rejseanmodninger, hvilket vil gøre dem mindre attraktive for både passagerer og chauffører over tid.

Hvad indebar den foreslåede aftale?

Strait Times havde rapporteret, at handlen var vurderet til S$100 millioner ($75,62).

Det foreslåede opkøb, med GrabRentals i spidsen, Grabs biludlejningsafdeling, omfattede omkring 2.000 taxaer, over 300 private lejebiler og Trans-Cabs køretøjsværksted og brændstofpumpedrift.

I en erklæring sidste år havde Yee Wee Tang, Grab Singapores administrerende direktør sagt, at tilføjelse af, at flere chauffører på platformen ville betyde hurtigere og mere pålidelige ture for dens brugere.

Han havde sagt, at Singapore havde “stået over for en industri-dækkende chaufførforsyningsknase” siden pandemien, hvilket havde resulteret i højere priser på dets platform. Forøgelsen af dets antal chauffører ville ” gavne passagererne med mere pålidelig tildeling, især i myldretiden”, og Trans-cabs vedligeholdelsesfaciliteter kunne give mulighed for forbedret drift og reducerede omkostninger.

Oprindeligt forventes det at lukke i fjerde kvartal af 2023, og handlen stødte på regulatoriske udfordringer i oktober 2023, da CCCS rejste bekymringer om dets potentielle konkurrencebegrænsende virkninger efter en foreløbig gennemgang.

På trods af tilsagn fra Grab om at løse disse bekymringer, fastholdt vagthundens anden, mere detaljerede gennemgang, at opkøbet kunne kvæle konkurrencen.

Brancheanalytikere foreslog, at selv hvis handlen var gået videre, kunne Grab have forsøgt at omvurdere sit oprindelige tilbud, anslået til over 100 millioner dollars, på grund af potentielle ændringer i Trans-Cabs flådeværdi og priser på køretøjscertifikater.

Ikke det første mislykkede konsolideringsbud i Singapores ride-hailing-marked

Grabs mislykkede bud på at erhverve Trans-Cab minder om den foreslåede fusion i 2017 mellem ComfortDelGro og Uber.

ComfortDelGros forsøg på at købe en 51 % af aktierne i Ubers biludlejningsenhed, Lion City Holdings, for 642 millioner dollars, blev standset af en CCCS-gennemgang på grund af bekymringer om antitrust.

Uber forlod til sidst Sydøstasien og solgte sine aktiviteter til Grab, hvilket førte til, at begge virksomheder stod over for betydelige bøder for konkurrencebegrænsende praksis.

Ifølge Statista vil ride-hailing-markedet i Singapore nå en omsætning på 0,93 milliarder USD i år og er domineret af Grab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.