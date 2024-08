Grayscale Ethereum Trust står over for $26 millioner udstrømning, da investorer skifter til billigere alternativer

I et dramatisk skift trak investorerne $26 millioner tilbage fra spot Ether ETF’er på den anden handelsdag, efter en indledende $100 millioner indstrømning. Denne bemærkelsesværdige tilbagetrækning har markant påvirket Grayscale Ethereum Trust (NYSE: ETHE), en stor aktør inden for styring af kryptoaktiver.

Ifølge data fra ETF-tracker Farside oplevede ETHE betydelige udstrømme på $327 millioner på sin anden dag, hvilket tilføjede en svimlende $484 millioner i udstrømning på den første dag.

Dette bringer den samlede udstrømning til $811 millioner på kun to dage. Et så stejlt fald repræsenterer et alvorligt tilbageslag for Grayscale, verdens største kryptoaktivforvalter, som lancerede ETHE i 2017 som den første børsnoterede Ethereum-fond i USA

En kritisk faktor, der bidrager til udstrømningen, ser ud til at være ETHE’s 2,5 % administrationsgebyr, det højeste blandt spot Ether ETF’er.

Denne gebyrstruktur afspejler de udfordringer, som Grayscales Bitcoin Trust ETF (NYSE: GBTC) står over for, som også har kæmpet med langvarige udstrømninger på grund af høje gebyrer.

Investorer er tydeligvis følsomme over for omkostningerne ved at administrere deres investeringer, med højere gebyrer, der driver dem mod mere omkostningseffektive muligheder.

Succes for billigere alternativer

På trods af ETHEs kampe oplevede Grayscales Ethereum Mini Trust (NYSE: ETH), som tilbyder et billigere alternativ, positive tilgange.

På sin anden handelsdag tiltrak Ethereum Mini Trust 45,9 millioner dollars takket være dets betydeligt lavere administrationsgebyr på kun 0,15%. Dette gør det til den mest overkommelige mulighed blandt spot Ether ETF’er.

Fidelity’s Ethereum Fund (FETH) førte tilstrømningsløbet med $74,5 millioner på andendagen, efterfulgt af Bitwise Ethereum ETF (NYSE: ETHW) og VanEck Ethereum ETF (Cboe: ETHV), som skaffede henholdsvis $29,6 millioner og $19,8 millioner.

Den modstridende præstation mellem disse fonde fremhæver en klar præference for billigere alternativer blandt investorer.

Skift i investorernes stemning

Den markante forskel i fondens præstationer understreger et skift i investorernes stemning. De store udstrømninger fra Grayscale Ethereum Trust tyder på, at investorer i stigende grad prioriterer omkostningseffektivitet i deres investeringsvalg.

Denne tendens afspejles i den positive modtagelse af billigere ETF’er som Ethereum Mini Trust og Fidelity’s Ethereum Fund.

De første udstrømninger fra Grayscales ETHE signalerer en voksende investorundersøgelse af gebyrstrukturer. Da ETHE’s administrationsgebyr på 2,5 % viser sig at være upopulært, er der en klar efterspørgsel efter mere overkommelige investeringsmuligheder.

Den gunstige modtagelse af billigere ETF’er kan få udbyderne til at revurdere deres gebyrstrukturer for at forblive konkurrencedygtige.

Da markedet for spot Ether ETF’er fortsætter med at udvikle sig, indikerer disse tidlige bevægelser et bredere skift mod mere omkostningseffektive investeringsinstrumenter. Den stigende konkurrence blandt ETF-udbydere vil sandsynligvis drive yderligere innovation og diversificering på markedet for kryptoaktiver, omforme landskabet af Ether ETF’er og påvirke fremtidige investeringsstrategier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.