Trump-kampagnen rejser 4 millioner dollars i kryptodonationer: Hvem er de højprofilerede donorer?

Donald Trumps præsidentkampagne har med succes grebet ind på kryptovalutamarkedet og har modtaget over $4 millioner i digitale donationer.

Ifølge Federal Election Commission (FEC) ansøgninger er disse bidrag kommet i forskellige former, herunder Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripples XRP-token og den amerikanske dollar-tilknyttede stablecoin USDC.

Denne tilstrømning af kryptodonationer markerer et markant skift i politiske fundraising-strategier og fremhæver Trumps skiftende holdning til digitale valutaer.

Fra 1. april til 30. juni rejste den fælles fundraisingkomité “Trump 47” mere end 118 millioner dollars, med betydelige dele afsat til Trump-kampagnen, den republikanske nationale komité og andre associerede enheder.

Det er bemærkelsesværdigt, at mindst 19 donorer bidrog med mere end 2,15 millioner dollars i Bitcoin, hvilket viste bidragydernes forskelligartede faglige baggrund, herunder hjemmegående, militærofficerer, salgsrepræsentanter og sikkerhedsteknikere.

Højprofilerede bidragydere

Blandt de fremtrædende donorer er kryptomilliardær-tvillingerne Tyler og Cameron Winklevoss, der hver bidrager med 15,57 Bitcoin, omkring 1 million dollars på donationstidspunktet.

På grund af bidragsgrænser blev en del af dette beløb refunderet.

Mike Belshe, administrerende direktør for Digital Asset Security-firmaet BitGo, donerede også $50.000 i Bitcoin, hvilket yderligere fremhæver kampagnens appel til indflydelsesrige personer i kryptoområdet.

Brian Hughes, en Trump-kampagneassistent, fremhævede, at de fleste af de $4 millioner i kryptobidrag blev modtaget i Bitcoin.

Jesse Powell, Krakens grundlægger og tidligere administrerende direktør, donerede næsten $845.000 i Ether.

Ripples chefjurist Stuart Alderoty bidrog med $300.000 i XRP.

Især Ryan Selkis, tidligere administrerende direktør for Messari, donerede $50.000 i USDC efter at have trukket sig fra sin stilling efter kontroversielle indlæg på sociale medier.

Mens Trump-kampagnen har konverteret de fleste kryptodonationer til USDC til likvidation, har den lejlighedsvis valgt at beholde de digitale aktiver.

Trump har lovet at beskytte rettighederne for dem, der vælger selv at varetage deres mønter, og advokerer for brugen af kryptotegnebøger, der er uden for rækkevidde af centraliserede enheder som Coinbase og i forlængelse heraf IRS.

Trumps skift til en pro-crypto holdning

Trumps nuværende pro-crypto holdning markerer en betydelig vending fra hans tidligere synspunkter under hans præsidentperiode, da han var kritisk over for digitale valutaer. Denne ændring har fået støtte fra bemærkelsesværdige teknologi- og kryptoinvestorer som Marc Andreessen og Ben Horowitz.

I april lancerede Trump en samling af ikke-fungible tokens (NFT) på Solana blockchain, hvilket yderligere styrkede hans position i kryptorummet.

Lørdag taler Trump til deltagerne ved The Bitcoin Conference i Nashville, der afholdes i Music City Center.

Begivenheden inkluderer en høj-billet-indsamling, med priser, der når op til $844.600 per person for top-tier adgang, inklusive en rundbordssamtale med Trump.

Mid-tier billetter, som inkluderer en fotomulighed med den tidligere præsident, er prissat til $60.000 per person eller $100.000 per par.

Ved Libertarian National Convention i maj lovede Trump at forhindre senator Elizabeth Warren og hendes allierede i at angribe Bitcoin-indehavere.

Efter et møde med Bitcoin-mineledere i hans Mar-a-Lago-klub i Florida, erklærede Trump, at al fremtidig Bitcoin-minedrift ville finde sted i USA, hvis han vender tilbage til Det Hvide Hus.

Trumps valg af Ohio-senator JD Vance som sin vicekammerat ses som et strategisk træk for at styrke støtten fra kryptosektoren. Vance har været en stærk fortaler for løsere regulering af kryptovalutaer og afslørede sine personlige besiddelser i Bitcoin i 2022.

Biden-administrationen har øget den lovgivningsmæssige kontrol af kryptosektoren, hvor SEC har intensiveret sine handlinger i de seneste år.

I modsætning hertil positionerer Trump sig selv som en forsvarer af kryptoinnovation og decentralisering. Denne forskel i tilgang har givet genlyd hos mange i teknologi- og kryptosamfundene, hvilket har ført til betydelig økonomisk støtte til Trumps kampagne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.