Wall Streets blandede reaktioner på IBM’s Q2-resultater: Fortsæt med at holde tilbage eller udbetale?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) løftede sløret for sin indtjening for 2. kvartal 2024, efter markederne lukkede for handel onsdag. Indtjeningen overgik Wall Street-forventningerne, men udløste blandede reaktioner fra analytikere.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

IBM Q2 indtjening og udsigter

Copy link to section

IBM’s andet kvartals GAAP EPS lå på $1,99, hvilket overgik forventningerne med $0,19, hvilket indikerer virksomhedens omkostningsstyring og operationelle effektivitet.

Den samlede omsætning for kvartalet nåede $15,8 milliarder, hvilket repræsenterer en år-til-år stigning på 1,9% og et slag med $180 millioner i forhold til analytikernes forventninger.

Denne omsætningsstigning blev understøttet af en bemærkelsesværdig vækst i softwaresalget, som blev rapporteret til $6,74 milliarder, en stigning på 7% fra året før.

Dette segments vækst er primært drevet af stærk ydeevne inden for transaktionsbehandlingsplatforme, hvilket viser IBM’s solide fodfæste inden for teknologiområder med høj efterspørgsel.

I modsætning hertil faldt konsulentindtægterne en smule og klokkede ind på 5,18 milliarder dollars, lidt under forventningerne. Det blev dog bemærket, at konsulentbookinger forblev stærk, hvilket tyder på potentiale for fremtidig vækst i omsætningen.

Infrastruktursegmentet rapporterede en omsætning på 3,65 milliarder dollars, hvilket afspejler beskeden vækst og demonstrerer modstandsdygtighed i IBM’s gamle sektorer.

Med hensyn til overskudsgraden var bruttoavancen under GAAP 56,8%, en forbedring på 180 basispoint, mens driftsoverskudsgraden (Non-GAAP) var endnu højere med 57,8%, en stigning på 190 basispoint.

Frit cash flow viste også positivt momentum, hvor virksomheden rapporterede om et frit cash flow på 2,6 milliarder dollars for kvartalet, hvilket er en stigning på 0,5 milliarder dollars i forhold til året før.

Denne stigning er kritisk, da den understøtter IBMs strategiske investeringer og aktionærernes afkast i form af udbytte.

På den operationelle front fremhævede administrerende direktør Arvind Krishna rollen som enterprise AI og IBM’s voksende forretningsbog inden for generativ AI, som nu er udvidet til mere end to milliarder dollars.

Denne stigning tilskrives lanceringen af WatsonX for et år siden, hvilket signalerer IBMs aggressive fremstød for AI-drevne løsninger.

Med hensyn til fremtidig vejledning hævede IBM-ledelsen deres forventninger til det frie cash flow for hele året til mere end 12 milliarder dollars, understøttet af præstationerne i første halvår og driftseffektiviteten.

Forventningerne til omsætningsvækst blev fastholdt, i overensstemmelse med IBM’s mellem-encifrede model i konstant valuta, selvom valutakurser forventes at give et til to-punkts modvind.

Blandede reaktioner fra analytikere

Copy link to section

På trods af disse robuste tal er stemningen blandt analytikere fortsat delt. Bank of Americas Wamsi Mohan anerkendte et “blandet” kvartal og fremhævede overperformance inden for software og infrastruktur, mens han påpegede underperformance i Consulting.

Mohan gentog en Køb-vurdering med et prismål på $209.

Tilsvarende beskrev Morgan Stanleys Erik Woodring kvartalet som solidt på overfladen, men udtrykte bekymring over underperformancen i IBMs vækstvektorer som RedHat og Consulting.

Woodring opretholdt en Equal-Weight rating med et prismål på $182.

Jefferies-analytiker Brent Thill bemærkede også den blandede karakter af resultaterne, hvor softwaresektorer med høj margin klarede sig bedre, men blev opvejet af svagere konsulentforretningssegmenter. Thill justerede sit kursmål til $200, hvilket bibeholdt en Hold-rating.

Den 9. juli kommenterede analytikere hos Goldman Sachs IBM’s “overbevisende risiko-belønning”-profil og observerede, at industrien står over for en cyklisk korrektion påvirket af IT-udgiftsbegrænsninger og et skift mod AI-fokuserede kapitaludgifter.

Firmaet fastholder en Køb-rating med et prismål på 200 USD på IBM, hvilket afspejler tilliden til dets langsigtede fundamentale forhold midt i de aktuelle udfordringer.

IBMs strategiske manøvrer

Copy link to section

På den strategiske front fortsætter IBM med at foretage betydelige tiltag, såsom købet af HashiCorp, der sigter mod at forbedre sine muligheder inden for multi-cloud-infrastrukturautomatiseringsteknologi.

Dette opkøb er imidlertid under antitrust-gennemgang, hvilket viser det komplekse regulatoriske landskab, IBM navigerer rundt i.

Virksomhedens ledelse, under CEO Arvind Krishna, har været afgørende for at styre IBM gennem disse turbulente tider. Krishnas fokus på hybrid cloud og kunstig intelligens har været medvirkende til IBMs strategi.

I den bredere sammenhæng kan IBM’s satsning på kvantecomputere og dets implikationer for fremtidig vækst ikke overses.

IBMs udvikling på dette område tyder på et potentiale for betydelige indtægtsstrømme fra nye teknologier, selvom de praktiske anvendelser og indtægtsbidrag fra kvantecomputere forbliver i begyndende stadier.

Lad os nu se, hvad diagrammerne har at sige om aktiens kursbane, og om de nuværende markedsforhold og IBMs strategiske initiativer stemmer overens for at danne en overbevisende investeringstese.

Bullish bekræftelse kun over $200

Copy link to section

Efter at have forblevet intervallet i det snævre $120-$140 snævre interval i næsten fire år, brød IBM’s aktie endelig over dette interval i slutningen af 2024.

Siden da har det været i en opadgående trend på de langsigtede diagrammer på trods af faldet i april efter at have rapporteret sine Q1-tal.

IBM-diagram af TradingView

Aktien handler i øjeblikket tæt på sine multi-årige højder, den nåede i marts i år. Efter dagens opstigning er det kortsigtede bullish momentum fortsat stærkt. Salg kan dog ses igen, når aktien nærmer sig $200-mærket.

Derfor må tyre, der ønsker at indlede nye lange positioner, kun indlede en lille position på nuværende niveauer og tilføje mere til deres position, hvis aktien giver en daglig lukning over $199.

Handlere, der er bearish på aktien, skal afstå fra at shorte aktien på nuværende niveauer og må vente på, at svaghed dukker op. Hvis aktien efter dagens træk ikke når at krydse over $200 i de kommende dage, vil det tyde på svaghed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.