Bank of Russia hæver styringsrenten med 200bps til 18 % for at bekæmpe krigsdrevet inflation

Som et afgørende skridt for at tackle den voldsomme inflation har Bank of Russia hævet sin styringsrente med 200 basispoint til 18 % om året.

Denne dristige beslutning, der markerer den sjette renteforhøjelse på lidt over et år, understreger centralbankens forpligtelse til at dæmme op for de økonomiske konsekvenser af den igangværende konflikt i Ukraine.

Ruslands krigsøkonomi giver næring til inflationen

Siden Ruslands store militære engagement begyndte i februar 2022, er inflationen steget langt ud over de oprindelige prognoser.

Præsident Vladimir Putins meddelelse om at allokere næsten 9 % af Ruslands BNP til forsvar og sikkerhed – et udgiftsniveau, der minder om sovjettiden – har forstærket det økonomiske pres.

Stigende lønninger og øgede udgifter har yderligere ført til inflationen, hvilket har foranlediget denne betydelige pengepolitiske tilpasning.

“Forbrugeraktiviteten er fortsat høj på trods af en betydelig stigning i husholdningernes indkomster og positive forbrugertilfredshed. En betydelig investeringsefterspørgsel understøttes af både skattemæssige incitamenter og virksomhedernes høje profitter. Den russiske økonomis betydelige opadgående afvigelse fra en balanceret vækstbane er ikke faldende, ” sagde banken i en meddelelse.

Den tilføjede dog, at manglen på arbejdskraft fortsætter med at vokse.

“Under disse forhold resulterer væksten i den indenlandske efterspørgsel ikke i en proportional udvidelse af udbuddet af varer og tjenesteydelser, men øger snarere virksomhedernes omkostninger og intensiverer følgelig inflationspres.” Ifølge Financial Times, efterhånden som krigen har trukket ud, har stigende lønninger i en blomstrende krigstids forsvarsindustri tvunget civile virksomheder til at følge trop for at tiltrække arbejdere i en tid med akut mangel på arbejdskraft. Resultatet er, at Rusland uventet har befundet sig midt i et forbrugsboom. Reallønnen er vokset med næsten 14 %, og forbruget af varer og tjenesteydelser med omkring 25 %, ifølge Rosstat, det russiske statslige statistikbureau.

Centralbanken reviderer inflationsprognoserne

I overensstemmelse med det vedvarende og voksende inflationspres i økonomien reviderede centralbanken også sin inflationsprognose for 2024 og øgede den til 6,5-7 %.

Ifølge bankens fremskrivninger forventes den årlige inflation at falde til 4,0-4,5 % i 2025 og stabilisere sig på omkring 4 % i de efterfølgende år.

Centralbanken sagde, at på mellemlang sigt er balancen i inflationsrisici stadig vippet opad.

“De vigtigste proinflationære risici er forbundet med ændringer i bytteforhold (inklusive som følge af geopolitiske spændinger), vedvarende høje inflationsforventninger og en opadgående afvigelse af den russiske økonomi fra den afbalancerede vækstbane,” hedder det.

Sergei Guriev, en russisk økonom, som er den kommende dekan for London Business School, sagde til Dow Jones i en kommentar til den rolle, krigen spiller for at presse inflationstendenserne op i landet:

“Hvis man producerer en ny tank, og den tank bliver brændt i Ukraine, svarer det til at sprøjte kontanter ind i økonomien uden at producere noget. Det er meget inflationært.” Konstantin Sonin, John Dewey Distinguished Service Professor ved Harris School of Public Policy, University of Chicago, sagde på ‘X’: “Den russiske centralbank hævede sin styringsrente til 18%. Med en årlig inflation på 9 % (og inflationsmålet på 4 %), peger dette på høje inflationsforventninger. Desuden falder styringsrentens rolle gradvist, efterhånden som flere og flere kreditter gives til forsvarsindustrien til undermarkedsrenter.”

