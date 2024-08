CancelNetflix-tendensen understreger teknologichefers frygt for politiske tilslutninger: Her er hvorfor

I den ladede atmosfære op til det kommende valg har tech CEO’er stort set afholdt sig fra at tage offentlige politiske holdninger. Denne tilbageholdenhed, der oprindeligt blev opfattet som arrogance, ser nu ud til at være et kalkuleret træk.

Den seneste #CancelNetflix-trend udløst af Netflix-medstifter Reed Hastings’ offentlige støtte til Kamala Harris, understreger det potentielle tilbageslag, CEO’er møder, når de dykker ind i politik.

Mange topledere har bevidst undgået politiske tilslutninger forud for valget.

Denne tendens blev tydelig, da Reed Hastings, medstifter af Netflix, offentligt donerede $7 millioner til Kamala Harris’ præsidentkampagne.

Hans optimisme om Harris’ chancer efter Joe Bidens tilbagetrækning var til at tage og føle på.

“Efter den deprimerende debat er vi i spillet igen,” bemærkede Hastings på X, den sociale medieplatform ejet af Elon Musk. Musk derimod støttede hurtigt Trump efter det mislykkede mordforsøg på den tidligere præsident.

Congrats to Kamala Harris — now it is time to win — Reed Hastings (@reedhastings) July 23, 2024

I mindre polariserede tider kunne Hastings’ støtte være gået ubemærket hen. Det nuværende klima er dog stærkt ladet, og MAGA-tilhængere lancerede hurtigt #CancelNetflix-kampagnen på X.

Brugere begyndte at poste skærmbilleder af deres annullerede abonnementer, med henvisning til Hastings’ donation som deres årsag. Trumps tidligere advokat, Jenna Ellis, kommenterede X: “Dette er kun begyndelsen”, hvilket signalerer, at der kommer mere tilbageslag.

Denne situation illustrerer, hvorfor mange administrerende direktører har valgt at forblive politisk neutrale.

Nedgang i administrerende direktørers politiske aktiviteter

Ifølge en Yahoo Finance-analyse har 98% af USA’s top 100 virksomheder efter størrelse afholdt sig fra økonomisk at støtte nogen præsidentkandidater. I stedet har de rettet deres bidrag mod kongressens kandidater.

Efterhånden som valget nærmer sig, intensiveres den politiske atmosfære. Den offentlige mening er dybt delt, og enhver udtrykt støtte til begge sider inviterer til betydelige tilbageslag.

I et sådant miljø forekommer det klogt for administrerende direktører at undgå åbenlyst politisk involvering. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at de er fuldstændig uengagerede. De kan stadig støtte deres foretrukne kandidater indirekte gennem interne politiske udvalg.

Hvad betyder det for aktien?

Modreaktionen mod Hastings’ tilslutning har haft håndgribelige effekter på Netflix’ aktie.

Investorer kæmper med den potentielle økonomiske virkning af medlemskabsaflysninger drevet af #CancelNetflix-kampagnen.

Ud over umiddelbare økonomiske bekymringer er der frygt for Trumps stigende popularitet og hans potentiale til at målrette virksomheden direkte i hans taler.

For investorer udgør den nuværende volatilitet et dilemma. De skal vurdere, om det er klogt at holde Netflix-aktier midt i den igangværende modreaktion fra MAGA-tilhængere. Situationen tjener som en skarp påmindelse om de risici, der er forbundet med politiske tilslutninger i et stadig mere polariseret samfund.

