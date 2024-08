De europæiske naturgaspriser steg 2 % til 32,6 €/MWh på grund af forsyningsafbrydelser og svag efterspørgsel

De europæiske naturgaspriser steg med 2% til €32,6 ($35,41) per megawatt-time fredag, hvilket afspejler et marked, der kæmper med forsyningsafbrydelser og svag efterspørgsel.

Denne stigning kommer efter et fald på 2,1 % torsdag og en stigning på 4,3 % onsdag, hvilket tyder på en potentiel beskeden ugentlig stigning.

Markedets volatilitet understreges af Europas øgede afhængighed af globale gasmarkeder efter den seneste energikrise.

Udbudsbekymringer eskalerer

Handlende, som tidligere var selvtilfredse med forsyningsproblemer, er nu bekymrede som følge af uventede nedlukninger, mildere vejrforhold og større verdensomspændende rivalisering om gaslaster.

Blandt de seneste udviklingstendenser er udfaldet af Australiens Ichthys LNG-eksportanlæg, som udgør en trussel mod at stramme globale forsyninger på trods af tilbagevenden af strømme fra Norge og genstart af eksport fra et større amerikansk LNG-anlæg efter orkanen Beryl.

På trods af de komplekse forsyningsvanskeligheder er efterspørgslen efter naturgas fortsat lav, og store virksomheder som f.eks. Italiens Eni SpA rapporterer om et betydeligt fald på 16 % i forbruget i andet kvartal.

Dette fald i efterspørgslen skyldes til dels færre industrielle operationer, hvilket har større økonomiske konsekvenser for gasmarkedet.

Futures på naturgas i USA faldt på grund af højere lagerbygning

Ifølge en nylig rapport faldt amerikanske naturgasfutures torsdag til $2,05 per MMBtu, efter at EIA afslørede en større end forventet lagerkonstruktion.

I sidste uge tilføjede amerikanske forsyningsselskaber 22 milliarder kubikfod (Bcf) gas til lager, over markedsestimaterne på en stigning på 15-Bcf. Gaslagerniveauerne er i øjeblikket 16,4 % højere end det 5-årige gennemsnit.

På trods af en stigning i produktionen i april og maj, som fik virksomheder som EQT og Chesapeake Energy til at øge produktionen, forventes naturgaspriserne at falde i en anden uge på grund af højere udbud. Ekstrem varme i august vil sandsynligvis øge gasforbruget til at generere energi til at drive klimaanlæg.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.